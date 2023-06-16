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В субботу низко над Ригой пролетят стратегические бомбардировщики ВВС США

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В субботу над Ригой низко пролетят стратегические бомбардировщики ВВС США
В субботу над Ригой низко пролетят стратегические бомбардировщики ВВС США Фото: Evija Trifanova/LETA

В субботу, 17 июня, с 12:50 до 13:10 над памятником Свободы на низкой высоте пролетят стратегические бомбардировщики ВВС США, завершив успешный этап учений в Латвии.

Стратегические бомбардировщики ВВС США регулярно направляют свои самолеты и личный состав в государства-члены НАТО, способствуя сотрудничеству с ВВС союзников и оперативной совместимости, а также повышая боевую готовность.

Полеты стратегических бомбардировщиков демонстрируют вклад США в потенциал коллективной обороны и сдерживания НАТО.

Национальные вооруженные силы напоминают, что в воздушном пространстве Латвии полеты военных самолетов осуществляются только на высоте и скорости, установленных нормативными актами, поэтому создаваемый шум носит временный характер и не причиняет вреда людям и имуществу.

В районе полета на определенное время будет повышен уровень шума, но защита органов слуха не требуется.

Национальные вооруженные силы приглашают жителей и гостей Риги наблюдать и поделиться фото и видео пролета в социальных сетях, добавляя хэштеги: #esmukaravirs.

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