В субботу низко над Ригой пролетят стратегические бомбардировщики ВВС США

Стратегические бомбардировщики ВВС США регулярно направляют свои самолеты и личный состав в государства-члены НАТО, способствуя сотрудничеству с ВВС союзников и оперативной совместимости, а также повышая боевую готовность.

Полеты стратегических бомбардировщиков демонстрируют вклад США в потенциал коллективной обороны и сдерживания НАТО.

17. jūnijā plānots Sabiedroto gaisa kuģu pārlidojums virs Rīgas un citām apdzīvotām teritorijām Vidzemes reģionā, kas var radīt paaugstinātu troksni. Aicinām nesatraukties un izturēties ar sapratni pret notiekošajiem pārlidojumiem! @lsmlv @LRZinas @TVNET_zinas @RIGATV24 pic.twitter.com/aXehdbQtBa — Gaisa spēki (@gaisa_speki) June 16, 2023

Национальные вооруженные силы напоминают, что в воздушном пространстве Латвии полеты военных самолетов осуществляются только на высоте и скорости, установленных нормативными актами, поэтому создаваемый шум носит временный характер и не причиняет вреда людям и имуществу.

В районе полета на определенное время будет повышен уровень шума, но защита органов слуха не требуется.

Национальные вооруженные силы приглашают жителей и гостей Риги наблюдать и поделиться фото и видео пролета в социальных сетях, добавляя хэштеги: #esmukaravirs.