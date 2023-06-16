Фото, видео ⟩ У Рижского замка проходит пикет Шлесерса с требованием распустить Сейм

Ранее Шлесерс признал, что Конституция позволяет начать сбор подписей около 155 тысяч избирателей, необходимых для инициирования референдума о роспуске Сейма, только с ноября, когда пройдет год с момента начала работы 14-го Сейма.

Поэтому до тех пор оппозиционные политики - Шлесерс и Алексей Росликов от "Стабильности!" хотят, чтобы президент использовал другую, но похожую процедуру - инициировал народное голосование за роспуск Сейма. Лидеры ЛПМ и "Стабильности!" ранее выразили пожелание, чтобы либо действующий президент Эгил Левитс, либо новоизбранный президент Эдгар Ринкевич инициировали референдум о роспуске парламента.

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Шлесерс пообещал, что со временем на протестные акции соберется все население Латвии.

Как сообщалось, оппозиционный политик ранее подчеркивал, что депутатам Сейма нужен новый мандат, поэтому необходимы внеочередные выборы. Сейм якобы разочаровал своих избирателей своим бездействием.

Правительству и Сейму по мнение Шлесерса также не удалось развить народное хозяйство. "Сейчас также происходят изменения в ценностях", которые не поддерживают консервативные избиратели, заявил лидер ЛПМ.