Новоизбранный президент Эдгар Ринкевич дал большое интервью, оппозиционный политик Айнар Шлесерс собрал сторонников на протесте, и не только. RUS TVNET собрал все главное за уходящую пятницу, 16 июня.
Главное за 16 июня ⟩ Протест Шлесерса, интервью Ринкевича и торговые центры о закрытии по воскресеньям
Новости Латвии:
Мы можем создать более сплоченное общество, если имеются четкие основные принципы, один из которых - языковой. Об этом в интервью передаче Aizliegtais paņēmiens Латвийского телевидения заявил новоизбранный президент Латвии Эдгар Ринкевич.
В пятницу, 9 июня, около 23:30 в Риге на остановке общественного транспорта "Латвийский университет" пострадала молодая женщина. В ходе расследования полиция получила записи с камер видеонаблюдения, после чего в средствах массовой информации были распространены видео и фотографии лиц, присутствовавших на месте происшествия, для установления их личности. Благодаря информации, предоставленной жителями, установлена личность молодого человека, который мог причинить женщине телесные повреждения.
Министерство земледелия нашло новый способ бороться с ростом цен - закрывать супермаркеты и торговые центры по воскресеньям. По этому поводу высказались уже многие, самое время спросить - а что думают владельцы этих самых супермаркетов?
Сегодня, 16 июня, в 19:00 началась акция протеста, организованная партией "Латвия на первом месте" (ЛПМ) оппозиционного политика Айнара Шлесерса, с требованием роспуска Сейма и подготовкой кампании по роспуску Сейма.
Пока мамы с детьми у Линэзерса наслаждались летом, загорая и играясь в воде, нетрезвый мужчина бесстыдно оголился на глазах у всех.
Исполняющего обязанности директора департамента сообщения Рижской думы Яниса Вайводса винят в бесхозяйственном использовании нескольких миллионов евро.
На встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе министр обороны Канады Анита Ананда объявила о размещении танков "Леопард-2" в Латвии. Планируется, что в ближайшие месяцы Канада разместит в Латвии 15 таких танков вместе с личным составом и техникой, тем самым подтвердив намерение и готовность развить боевую группу расширенного присутствия НАТО в Латвии до уровня бригады.
За рубежом:
В Киеве, где в пятницу находится делегация представителей африканских государств, была объявлена воздушная тревога, в городе прогремели взрывы.
Этой весной Литву потрясла новость о том, что 13-летняя девочка из одного из небольших городов Паневежского района готовится к родам. Девочка - инвалид, и, возможно, ее сексуально использовали с 11-летнего возраста. История дополнилась печальной информацией. Литовские СМИ сообщают, что младенец был найден дома мертвым, а полиция подозревает в изнасиловании девочки ее 19-летнего брата.
В результате удара вооруженных сил Украины по командному пункту россиян "почти наверняка" был убит российский генерал-майор Сергей Горячев.
Интересное чтиво:
Информация о том, что Швеция официально признала секс видом спорта, оказалась ложной, сообщает Daily Mail.
Опытный боец смешанных единоборств (ММА) Константин Глухов, который родился в Латвии и представлял в этом виде спорта нашу страну, после завоеванной недавно победы поддержал боевые действия России в Украине.
Совсем недавно мы отгадывали и вспоминали устаревшие и необычные слова на латышском языке. Пользователи Facebook даже писали, что там были использованы латгальские слова... Но все же слова на латгальском будут именно в этом тесте! Давайте проверим ваши знания, смекалку или удачу!
"Суд истории. Вина и ответственность". Лекцию с таким названием прочитает в Таллинне один из самых популярных на Youtube историков, количество подписчиков которой превышает миллион человек, Тамара Эйдельман. Rus.Postimees поговорил с педагогом, писателем и гуманистом, которая покинула РФ.
Как только Гобземс исчез с политической сцены, казалось, что больше уже не будет ни одного политика, который своими действиями регулярно подкидывал бы мне новые темы для статей. Но затем появились Шлесерс со Смилтенсом, которые за довольно короткий период времени доставили нам всем много радостных моментов. Однако к ним обоим медленно со спины подошла Рамона Петравича и сказала: "Господа, подержите мое пиво и отойдите в сторону, мне есть что сказать".
На платформе TikTok анонимный профиль сообщил, что в Латвии якобы при взрыве мины НАТО погиб 12-летний мальчик. В другом видео рассказывается, что родители ребенка оштрафованы на 12 тысяч евро за разглашение произошедшего. Однако это ложь, такого случая в Латвии не было. Re:Check не удалось найти этому ни одного подтверждения, происшествие отрицает и Министерство обороны.
В предстоящие выходные и на следующей неделе в Латвии ожидается теплая погода с дождями, местами пройдут ливни с грозами, прогнозируют синоптики.
Весной авторская статья Валерия Пекаря "Выиграть войну, проиграть мир", в которой автор выразил пессимизм в отношении способности Украины проводить реформы после войны, вызвала бурю эмоций и полемику в Украине. В целом, в случае победы, развитие Украины продолжится так, как это было до войны, - заключил Пекарь. А этого украинцы очень боятся.
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