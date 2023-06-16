Главное за 16 июня ⟩ Протест Шлесерса, интервью Ринкевича и торговые центры о закрытии по воскресеньям

Совсем недавно мы отгадывали и вспоминали устаревшие и необычные слова на латышском языке. Пользователи Facebook даже писали, что там были использованы латгальские слова... Но все же слова на латгальском будут именно в этом тесте! Давайте проверим ваши знания, смекалку или удачу!

"Суд истории. Вина и ответственность". Лекцию с таким названием прочитает в Таллинне один из самых популярных на Youtube историков, количество подписчиков которой превышает миллион человек, Тамара Эйдельман. Rus.Postimees поговорил с педагогом, писателем и гуманистом, которая покинула РФ.

Как только Гобземс исчез с политической сцены, казалось, что больше уже не будет ни одного политика, который своими действиями регулярно подкидывал бы мне новые темы для статей. Но затем появились Шлесерс со Смилтенсом, которые за довольно короткий период времени доставили нам всем много радостных моментов. Однако к ним обоим медленно со спины подошла Рамона Петравича и сказала: "Господа, подержите мое пиво и отойдите в сторону, мне есть что сказать".

На платформе TikTok анонимный профиль сообщил, что в Латвии якобы при взрыве мины НАТО погиб 12-летний мальчик. В другом видео рассказывается, что родители ребенка оштрафованы на 12 тысяч евро за разглашение произошедшего. Однако это ложь, такого случая в Латвии не было. Re:Check не удалось найти этому ни одного подтверждения, происшествие отрицает и Министерство обороны.

В предстоящие выходные и на следующей неделе в Латвии ожидается теплая погода с дождями, местами пройдут ливни с грозами, прогнозируют синоптики.

Весной авторская статья Валерия Пекаря "Выиграть войну, проиграть мир", в которой автор выразил пессимизм в отношении способности Украины проводить реформы после войны, вызвала бурю эмоций и полемику в Украине. В целом, в случае победы, развитие Украины продолжится так, как это было до войны, - заключил Пекарь. А этого украинцы очень боятся.