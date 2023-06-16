Латвийские баскетболистки неожиданно проиграли Греции

Латвия проиграла со счётом 65:73 (17:13, 17:19, 13:24, 18:17).

Сборная Латвии на чемпионате Европы представлена в группе "А" вместе с командами Испании, Черногории и Греции.

В следующем матче сборная Латвии сыграет с Черногорией (18 июня, 12:15).

Всего в турнире принимает участие 16 команд, разделённых на четыре подгруппы. Лучшая команда из каждой подгруппы выйдет в четвертьфинал, а занявшие второе и третье места сыграют раунд плей-офф и поборются за попадание в топ-8.

Лучшее достижение женской сборной Латвии в истории - 4-е место, которое было завоёвано в 2007 году в Италии.

Чемпионат Европы по баскетболу среди женщин пройдёт с 15 по 25 июня.