Латвийские баскетболистки неожиданно проиграли Греции

Женская сборная Латвии по баскетболу проиграла Греции в финальном матче чемпионата Европы в Тель-Авиве в пятницу, 16 июня.
Латвия проиграла со счётом 65:73 (17:13, 17:19, 13:24, 18:17).
Сборная Латвии на чемпионате Европы представлена в группе "А" вместе с командами Испании, Черногории и Греции.
В следующем матче сборная Латвии сыграет с Черногорией (18 июня, 12:15).
Всего в турнире принимает участие 16 команд, разделённых на четыре подгруппы. Лучшая команда из каждой подгруппы выйдет в четвертьфинал, а занявшие второе и третье места сыграют раунд плей-офф и поборются за попадание в топ-8.
Лучшее достижение женской сборной Латвии в истории - 4-е место, которое было завоёвано в 2007 году в Италии.
Чемпионат Европы по баскетболу среди женщин пройдёт с 15 по 25 июня.
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