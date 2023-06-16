Полиция разыскивает мужчину: он покинул медучреждение в Риге

Полиция сообщает, что около 12:25 в пятницу, 16 июня, мужчина вышел из медучреждения в Риге на улице Твайка, и в настоящее время его местонахождение неизвестно.

Приметы мужчины: атлетическое телосложение, высокий рост, длинные каштановые волосы. Был одет в шорты темного цвета и спортивную обувь.

Госполиция призывает ознакомиться с фотографией мужчины и отозваться всех, у кого есть информация о его возможном местонахождении, позвонив по телефону 670 859 80 или 110.