Контрнаступление Путина - пиар да и только

После разрушения Каховской ГЭС, ответственность за которое, судя по всему, несет Москва, после планов по размещению российского ядерного оружия на территории Беларуси такие самоубийственные для России и мира заявления пропагандистов лишь укрепляют позиции тех, кто говорит об опасности использования Кремлем Запорожской АЭС в качестве оружия массового поражения.

Когда нет реальных дел, не спасет пиар-отдел

Причина пиар-активности Владимира Путин и новых ядерных угроз, звучащих из России, очевидна. Других эффективных инструментов воздействовать на собственное население и на Запад у Кремля, похоже, не осталось. По сути, это гибридное кремлевское контрнаступление в ответ на наступление украинское.

Стратегия проста: припугнуть хотя бы отдельных политиков в странах НАТО, чтобы они тормозили поставки Украине вооружений, и скрыть от россиян реальную ситуацию на фронте во избежание возможной паники. А пока, как говорит сам Путин, сидеть на попе ровно в надежде, что украинское наступление захлебнется и тогда придет его час: для объявления всеобщей мобилизации и броска на Киев, о котором, как пока неактуальном, российский президент, сладостно мечтая, говорил на встрече с пропагандистами.

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

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