Запрещенная система минирования: оружие, которое взрывает украинские танки

По мнению Гресселя, системами минирования можно и "запечатать поле боя". Это означает, что мины отрезают линии снабжения атакующих сил, так что резервы или новые силы не могут быть введены на поле боя. Так как радиус действия "Земледелия" - 15 километров, начиная с цепи поставок, они могут изолировать целую бригаду, которая обычно составляет 6 км длиной и 12 км глубиной.

Некоторые способы использования систем минирования могут быть не новыми. Дистанционно устанавливаемые мины различались по размеру и дальности действия и использовались многими армиями до Оттавской конвенции 1997 года. НАТО в основном отказалось от этого потенциала после окончания холодной войны и перехода к поддержанию мира.

Украина также начала уничтожать свои запасы мин согласно Оттавскому соглашению. В 2014 году, после начала войны на востоке Украины, они все-таки прекратили это делать и использовали мины в борьбе против России. В январе организация Human Rights Watch сделала Украине замечание по поводу "наглого использования" этого запрещенного оружия в прошлом году в регионе Изюма. Украина также использовала системы минирования как тактическое оружие недалеко от Угледара.

В контрнаступлении системы минирования играют большую роль. "Россия против Украины очень интенсивно использует мины", - говорит военный эксперт Грессель. Они служат, чтобы контролировать перемещения украинцев, чтобы они были вынуждены продвигаться вперед по узким, очищенным проходам. Это осложняет маневрирование танков, делая их более легкой мишенью для артиллерии.

В момент, когда украинцы начинают атаку, россияне могут быстро создать минную дамбу и выбить противника из равновесия". В то же самое время они могут максимально осложнить украинцам поставку подкрепления.

Однако у систем минирования есть недостаток: так как они только выстреливаются, а не закапываются, они находятся на поверхности земли. Это делает их довольно легко заметными на дорогах. Противопехотные мины обычно срабатывают, когда на них наступают. Однако удаленно установленные мины можно очень эластично приспособить под любую ситуацию, что этот недостаток компенсирует.