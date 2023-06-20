Siuuu! Что означает фирменное празднование голов Роналду?

"Кажется, это превратилось в самостоятельный глобальный феномен. Мне нравится, когда я вижу, как это делают другие игроки, люди из других видов спорта или маленькие дети - это здорово. "Si" означает "да". Это просто, но очень мощно", - сказал португалец.

Фирменное празднование Роналду появилось в августе 2013 года на предсезонном турнире International Champions Cup в США. Первую версию празднования гола с "Siu" португалец продемонстрировал в финале турнира против "Челси" (3:1), в котором он оформил дубль.

"Я просто забил мяч, и это вышло из меня. Это было искренне. Я делал это всё чаще, и мои фанаты говорили: "Криштиану, Siuuuuu". Я подумал: "Вау! Люди запоминают меня благодаря этому". Это здорово, и я продолжил делать это", - сказал 38-летний форвард.

Празднование португальца стало такой же узнаваемой личной фишкой, как легендарная поза перед штрафными. Роналду разбегается, прыгает, разворачивается в воздухе и испускает мощное "Siii", приземляясь на широко расставленные ноги.

В прошедшем сезоне Роналду принял участие в 16 матчах в рамках чемпионата Саудовской Аравии, в которых забил 14 голов и сделал две результативные передачи. Его команда финишировала на второй строчке турнирной таблицы чемпионата, отстав от "Аль-Иттихада" на пять очков.