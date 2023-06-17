Фото ⟩ Трагическое ДТП у Адажи: погиб человек, движение полностью блокировано

В аварии пострадали грузовик и бусик Citroen Jumper, сообщает агентство LETA.

По информации полиции, в результате ДТП погиб водитель Citroen Jumper.

По данным Пожарно-спасательной службы, спасатели при помощи гидравлических инструментов извлекли погибшего из попавшего в аварию автомобиля.

На проезжую часть из автомобилей вылилась различная жидкость на площади примерно 50 квадратных метров.

Движение блокировано в обоих направлениях.

Место аварии можно объехать по улице Ригас (V30) по направлению из Риги и от торгового центра Atari (V47) по направлению в Ригу.

❗️‼️ Noticis ceļu satiksmes negadījums uz a/c Rīga - Ainaži (A1, ~6. km), pie Ādažiem. Satiksme pilnībā bloķēta, informē @Valsts_policija. Apbraukšana iespējama no Rīgas puses pa Rīgas ielu (V30) un a/c Atari (V47) virzienā uz Rīgu. pic.twitter.com/wBW8Geqkom — Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) June 17, 2023

Напомним, в субботу в результате ДТП было закрыто движение на Рижской окружной дороге у Муцениеки.