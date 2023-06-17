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Фото ⟩ Трагическое ДТП у Адажи: погиб человек. Движение восстановлено

rus.tvnet.lv
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Фото: @Sadursme/Facebook.com

В результате трагического ДТП на Таллиннском шоссе у Адажи днем, 17 июня, было блокировано движение, сообщает Государственная полиция. После 19:00 движение было восстановлено. 

В аварии пострадали грузовик и бусик Citroen Jumper, сообщает агентство LETA.

По информации полиции, в результате ДТП погиб водитель Citroen Jumper.

По данным Пожарно-спасательной службы, спасатели при помощи гидравлических инструментов извлекли погибшего из попавшего в аварию автомобиля.

На проезжую часть из автомобилей вылилась различная жидкость на площади примерно 50 квадратных метров.

Некоторое время было блокировано движение в обоих направлениях.

Место аварии можно было объехать по улице Ригас (V30) по направлению из Риги и от торгового центра Atari (V47) по направлению в Ригу.

Напомним, в субботу в результате ДТП было закрыто движение на Рижской окружной дороге у Муцениеки.

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