Главное за 17 июня ⟩ Авария с военной техникой, самолеты США над Ригой и Путин обозвал Зеленского

16 июня на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин заявил, что у него с детства много друзей-евреев, которые якобы утверждают, что "Зеленский - не еврей, а позор еврейского народа". Главный раввин Украины ответил на эти обвинения.

Опубликованная в пятницу правительственная программа Финляндии подразумевает существенное ужесточение миграционной политики, сообщает Rus.Postimees со ссылкой на Yle.

В Калифорнии в возрасте 92 лет скончался Дэниэл Эллсберг - военный аналитик, который в 1971 году раскрыл то, что осталось в истории как "Документы Пентагона", надеясь подтолкнуть США к выходу из войны во Вьетнаме.

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Латвийская певица Лайма Вайкуле побеседовала с журналистом и медиаменеджером Сергеем Николаевичем о ситуации, когда люди вынуждены покидать Россию, чтобы не принимать участие в войне с Украиной.

"В этой профессии я уже 15-й год", - с улыбкой говорит латвийский мастер по пирсингу Санта Гринберга и приглашает на свое новое место работы. В альтернативной культуре о ней говорят не столько как о пирсере, сколько как об участнице шоу-объединения Pain[Pro]Test.

В субботу, 17 июня, женский дуэт по пляжному волейболу убедительно выиграл четвертьфинал этапа Beach Pro Tour Challenge Jūrmala и завтра сыграет в полуфинале. Мужской дует уступил в 1/8 финала.