Главное за 17 июня ⟩ Авария с военной техникой, самолеты США над Ригой и Путин обозвал Зеленского

Выходной день выдался богатым на события. В традиционной ежедневной подборке RUS TVNET рассказывает о самом главном за субботу, 17 июня.
Новости Латвии:
В субботу, 17 июня, с 12:50 до 13:10 над памятником Свободы прошел запланированный низкий полет стратегических бомбардировщиков ВВС США. Это завершающий этап учений в Латвии.
В аварии на Рижской окружной дороге, из-за чего было блокировано движение, пострадала военная техника, сообщает агентство LETA.
Муниципальное транспортное предприятие Rīgas satiksme планирует к 2026 году продлить 7-й трамвайный маршрут, сообщил агентству LETA член правления предприятия Янис Голубев.
Соблюдать "приличную и безопасную дистанцию", принимая участие в дорожном движении, является хорошим тоном, указывает ведущий передачи Zebra Паулс Тимротс.
В результате трагического ДТП на Таллиннском шоссе у Адажи днем, 17 июня, было блокировано движение, сообщает Государственная полиция. После 19:00 движение было восстановлено.
За рубежом:
После начала контрнаступления Украина потеряла несколько поставленных западом танков. Они часто становятся жертвами системы минирования, которую Россия активно использует, чтобы удержать захваченные территории.
RUS TVNET публикует новый эпизод проекта "О чем молчит пропаганда", созданный белорусским независимым медиа Zerkalo.io и украинским "24 Каналом" (24tv.ua).
Президент России Владимир Путин в пятницу подтвердил, что Москва отправила в Беларусь ядерное оружие. Впервые о планах отправить в Беларусь тактическое ядерное оружие хозяин Кремля сообщил в марте.
16 июня на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин заявил, что у него с детства много друзей-евреев, которые якобы утверждают, что "Зеленский - не еврей, а позор еврейского народа". Главный раввин Украины ответил на эти обвинения.
Опубликованная в пятницу правительственная программа Финляндии подразумевает существенное ужесточение миграционной политики, сообщает Rus.Postimees со ссылкой на Yle.
В Калифорнии в возрасте 92 лет скончался Дэниэл Эллсберг - военный аналитик, который в 1971 году раскрыл то, что осталось в истории как "Документы Пентагона", надеясь подтолкнуть США к выходу из войны во Вьетнаме.
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В субботу, 17 июня, женский дуэт по пляжному волейболу убедительно выиграл четвертьфинал этапа Beach Pro Tour Challenge Jūrmala и завтра сыграет в полуфинале. Мужской дует уступил в 1/8 финала.
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