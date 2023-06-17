Самойлова и Граудиня вышли в полуфинал турнира по пляжному волейболу BPT Jūrmala

Латвийский дуэт Анастасия Самойлова/Тина Граудиня в 1/8 финала победил Тару Лахти и Ниину Атиайнен из Финляндии со счётом 2-0 (21:18, 22:20). В четвертьфинале Самойлова и Граудиня встречались с итальянками Маргеритой Бианкиной/Клаудиа Скамполи и одержали победу со счётом 2:0 (21:13, 21:19).

Единственный мужской дуэт из Латвии, участвующий в основном турнире, Александр Самойлов/Янис Шмединьш в 1/8 финала проиграли американцам Тревору Краббу и Тео Бруннеру со счётом 0-2 (19:21, 18:21) и не смогли пробиться в четвертьфинал, заняв девятое место.

Галерея: Латвийский дуэт Анастасия Самойлова/Тина Граудиня

Галерея: Латвийский дуэт Александр Самойлов/Янис Шмединьш

В воскресенье, 18 июня, на турнире Beach Pro Tour Challenge Jūrmala пройдут полуфиналы, игра за третье место и финал.

В прошлом году, когда соревнования BPT проводились впервые, в Юрмале проходил самый престижный турнир серии Elite 16, а в этом году проводится второй по рейтингу этап Challenge, где у латышей больше возможностей стартовать и бороться за награды.

В прошлом году ни одна из латвийских пар, участвовавших в основном турнире, не вышла в четвертьфинал, а победу праздновали мужской дуэт из Италии и женская пара из Канады.

В турнире Beach Pro Tour Challenge Jūrmala принимают участие спортсмены из 32 стран.