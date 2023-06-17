В РФ на мать погибшего солдата написали донос о "дискредитации" армии

По данным издания, донос на Фатхелисламову написала Анна Коробкова, которая называла себя "профессиональной доносчицей" . В 2022 году она написала более 700 доносов.

Поводом для доноса стало интервью Аллы Фатхелисламовой, где она рассказала о своем сыне, погибшем в конце 2022 года в результате обстрела Белгородской области.

"Приехали [полицейские], показали на телефоне, что поступил донос. Спросили, почему давала интервью? А они даже не знали, что у меня сын погиб. Через пару дней приехали ко мне на работу, привезли бумажный вариант заявления почитать", - сказала Фатхелисламова.

Как заявила Фатхелисламова, в доносе было сказано, что ее надо "строго назаказать" за "дискредитацию" армии, так как "даже во время Великой Отечественной войны родственники погибших не имели права высказываться против".

Какие именно слова Фатхелисламовой стали поводом для доноса, неизвестно. В интервью женщина негативно отзывалась о войне в Украине.