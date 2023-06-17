Женщины из полка Калиновского о своем участии в войне

К тому же эмоции в кризисных ситуациях приходится отодвигать на второй план. "Когда происходит что-то эмоционально тяжелое, ты должен закончить работу, и только потом плакать. Когда мы привезли "Волата" в операционную, и нам сказали, что он умер (Павел "Волат" погиб при освобождении украинской деревни в мае 2022 года. - Ред.), у всех, конечно, трагедия. Но я возвращаюсь на позицию, Ваня "Брест" возвращается на позицию - задача же не закончена", - "Север" все еще улыбается. "Когда 16 мая погибли наши ребята, среди них был очень дорогой мне человек. Это было больно, но мне нужно было продолжать работать, и я работала еще неделю".

Полк Кастуся Калиновского был создан весной 2022 года Фото: DW

Помогло Анастасии "Север" и реалистичное представление о войне. "Когда ты на войне, ты в дерьме во всех смыслах этого слова, это неизбежно". Но отсутствие комфорта ей дается легко: говорит, привыкла к этому еще в детстве, когда часто переезжала с родителями. "Для меня жить на матрасе с кучей сумок вокруг - не катастрофа. Спать в подвале - не катастрофа. Не так давно я две недели жила в пункте управления, и все, на что хватало времени, это свернуть свитер как подушку. Если ты действительно задолбался и хочешь спать, можешь спать хоть на голом полу".