Испания впервые в истории стала победителем Лиги наций

Встреча прошла на стадионе "Де Кёйп" в Роттердаме (Нидерланды) и завершилась победой сборной Испании в серии пенальти - 5:4.

За 120 минут игры команды не смогли отметиться забитыми мячами - 0:0. Для выявления победителя соревнования пробивались 11-метровые удары. В серии пенальти точнее была испанская команда - 5:4. В составе хорватов с "точки" промахнулись Ловро Майер и Бруно Петкович.

Таким образом, сборная Испании впервые в истории стала победителем Лиги наций. Всего турнир проводился трижды. В 2019-м году триумфатором стала команда Португалии, а в 2021-м - Франция.

В матче за третье место сборная Италии переиграла команду Нидерландов. Матч проходил на стадионе "Де Гролс Весте" в Энсхеде (Нидерланды) и закончился со счётом 3:2 в пользу Италии.

У итальянцев голы забили Федерико Димарко (на 6-й минуте), Давиде Фраттези (20`) и Федерико Кьеза (72`). У голландцев отличились Стивен Бергвейн (68`) и Жоржиньо Вейналдум (89`), а гол Ваута Вегорста на 82-й не засчитали после видеопросмотра из-за положения вне игры.

Отметим, что сборная Италии второй раз подряд стала бронзовым призёром Лиги наций - в 2021 году итальянцы в матче за третье место переиграли Бельгию. Голландцы в 2019 году играли в финале первого розыгрыша турнира, уступив сборной Португалии.