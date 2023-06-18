Видео ⟩ Войска Украины уничтожили важный склад боеприпасов России

Вчера, 17 июня, украинские войска уничтожили склад боеприпасов России на оккупированной территории Херсонской области. Это произошло в Геническом районе. По словам военной администрации Одессы, это был "очень важный" склад.
В эфире единого телемарафона спикер Воздушных сил Юрий Игнат подтвердил, что склад боеприпасов уничтожен.
"Вы уже, видимо, видели работу в селе Рыково, где горят склады боеприпасов. Командующий в своем официальном Telegram-канале уже поблагодарил ребят за хорошую работу. Меньше боеприпасов, больше огня, больше детонации вражеских складов - меньше этого полетит по нашим защитникам", - сказал он.
- Ночь большого накрытия российских складов боеприпасов в Херсонской области:— Arestovych (@arestovych) June 18, 2023
- Рыкове (ж/д станция «Партизаны), Лазурное, Скадовск, Геническ.
Все это - склады дивизионного и армейского уровней.
Очень крупная потеря для российских войск.
Демилитаризация продолжается: pic.twitter.com/zbksyGBeUg
... #genichesk is out of #himars, but not out of #stormshadow range. too bad if you decided to put your headquarters for the southern front there ;) https://t.co/aXuyBxJGZk— Marcus M. Keupp 📯 // @MMKeupp@mas.to (@MMKeupp) June 18, 2023
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