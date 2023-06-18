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Видео ⟩ Войска Украины уничтожили важный склад боеприпасов России

rus.tvnet.lv
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Кадр из видео.
Кадр из видео. Фото: Ekrānuzņēmums no video

Вчера, 17 июня, украинские войска уничтожили склад боеприпасов России на оккупированной территории Херсонской области. Это произошло в Геническом районе. По словам военной администрации Одессы, это был "очень важный" склад.

В эфире единого телемарафона спикер Воздушных сил Юрий Игнат подтвердил, что склад боеприпасов уничтожен.

"Вы уже, видимо, видели работу в селе Рыково, где горят склады боеприпасов. Командующий в своем официальном Telegram-канале уже поблагодарил ребят за хорошую работу. Меньше боеприпасов, больше огня, больше детонации вражеских складов - меньше этого полетит по нашим защитникам", - сказал он.

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