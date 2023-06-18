Видео ⟩ Войска Украины уничтожили важный склад боеприпасов России

"Вы уже, видимо, видели работу в селе Рыково, где горят склады боеприпасов. Командующий в своем официальном Telegram-канале уже поблагодарил ребят за хорошую работу. Меньше боеприпасов, больше огня, больше детонации вражеских складов - меньше этого полетит по нашим защитникам", - сказал он.