Самойлова и Граудиня завоевали бронзу на турнире BPT Jūrmala

Латвийский дуэт Анастасия Самойлова/Тина Граудиня в полуфинале турнира Beach Pro Tour Challenge Jūrmala уступил канадкам Мелиссе Хумана-Парадес и Брэнди Уилкерсон - 0-2 (17-21, 16-21).

В другом полуфинале Тайна Силва и Виктория Лопес из Бразилии уступили швейцарскому дуэту Эсме Бебнер/Зое Верже-Депре - 0-2 (15:21, 19:21).

В матче за третье место Самойлова и Граудиня со счётом 2-1 (21:11, 20:22, 15:13) обаграли бразильский дуэт Силва/Лопес и завоевали бронзовые медали.

Финальный матч среди женских дуэтов начнётся в 17:30, а среди мужских - в 18:30.

В прошлом году, когда соревнования BPT проводились впервые, в Юрмале проходил самый престижный турнир серии Elite 16, а в этом году проводится второй по рейтингу этап Challenge, где у латышей больше возможностей стартовать и бороться за награды.

В прошлом году ни одна из латвийских пар, участвовавших в основном турнире, не вышла в четвертьфинал, а победу праздновали мужской дуэт из Италии и женская пара из Канады.