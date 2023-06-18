Латвийские баскетболистки проиграли Черногории и вылетели с чемпионата Европы

Латвия проиграла со счётом 58:61 (16:12, 14:12, 10:21, 18:16).

Самыми результативными в составе латвийской сборной стали Анете Штейнберга (23 очка) и Кития Лакса (15 очков). У Черногории 20 очков заработала Наташа Мэк, 11 очков - Елена Вучетич, 10 очков - Божица Муйович.

Сборная Латвии на чемпионате Европы представлена в группе "А" вместе с командами Испании, Черногории и Греции.

До этого Латвия уже проиграла Греции (65:73), но победила Испанию (67:63).

Латвийские баскетболистки сохраняли шансы на выход из группы при условии, что сборная Греции обыграет Испанию. К сожалению, испанские баскетболистки одержали победу (61:58) и отправили сборную Латвии домой.

Всего в турнире принимают участие 16 команд, разделённых на четыре подгруппы. Лучшая команда из каждой подгруппы выйдет в четвертьфинал, а занявшие второе и третье места сыграют раунд плей-офф и поборются за попадание в топ-8.

Лучшее достижение женской сборной Латвии в истории - 4-е место, которое было завоёвано в 2007 году в Италии.

Чемпионат Европы по баскетболу среди женщин проходит с 15 по 25 июня.