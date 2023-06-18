Вчера, 17 июня, украинские войска уничтожили склад боеприпасов России на оккупированной территории Херсонской области. Это произошло в Геническом районе. По словам военной администрации Одессы, это был "очень важный" склад.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предостерегает о ложном мире в Украине. "Мы все хотим, чтобы эта война закончилась. Но чтобы мир был длительным, он должен быть честным", - сказал он в интервью Welt am Sonntag.

Если с Путиным пришли "питерские", то у Шрёдера были "ганноверские". С ними связан пророссийский курс социал-демократов. Они привели Германию к газовой зависимости от России.

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