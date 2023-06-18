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Главное за 18 июня ⟩ Мнения о новом президенте, упаковка продуктов на русском и машина "влетела" в магазин

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Дождь в Риге
Дождь в Риге Фото: TVNET

Уходящий день принес множество новостей: тут и автомобиль, который "влетел" в магазин мебели, и упаковка продуктов с маркировкой на русском языке, и мнение о том, получится ли у нового президента Латвии Эдгара Ринкевича сплотить латвийское общество. О главных новостях воскресенья, 18 июня, можно прочитать в ежедневной подборке от RUS TVNET.

Новости Латвии:

​Удастся ли новому президенту Латвии Эдгару Ринкевичу сплотить латвийское общество на основе актуализированной им идеи политической нации? Найдет ли глава государства подход к русскоговорящему населению страны? Не высоки ли ожидания от одного должностного лица, хоть и самого высокого ранга?

Из четырех источников воды, проверенных в Цесисе, только вода в Дзидравотсе может использоваться для питья, сообщает самоуправление.

Рижское самоуправление объявило конкурс на организацию лагерей для украинских и латвийских детей, сообщили агентству LETA в управлении по связям Рижской думы.

В программу 4. studija Латвийского телевидения обратился зритель, которого смутил грибной суп фирмы Kronis, произведенный в Латвии. Его название было написано по-русски, и адрес импортера также указан в России.

В субботу, ранним утром, один автомобиль в Екабпилсе на большой скорости въехал в мебельный магазин, и водитель после несчастного случая доставлен в медицинское учреждение, проинформировала Государственная полиция.

За рубежом:

В Казахстане, Астане, вооруженный мужчина в отделении банка захватили заложников. По предварительным данным МВД Казахстана, мужчина заперся в отделении банка Kaspi на улице Достык.

Вчера, 17 июня, украинские войска уничтожили склад боеприпасов России на оккупированной территории Херсонской области. Это произошло в Геническом районе. По словам военной администрации Одессы, это был "очень важный" склад.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предостерегает о ложном мире в Украине. "Мы все хотим, чтобы эта война закончилась. Но чтобы мир был длительным, он должен быть честным", - сказал он в интервью Welt am Sonntag.

Если с Путиным пришли "питерские", то у Шрёдера были "ганноверские". С ними связан пророссийский курс социал-демократов. Они привели Германию к газовой зависимости от России.

Интересное чтиво:

​Женская сборная Латвии по баскетболу проиграла Черногории в матче группового турнира чемпионата Европы в Тель-Авиве.

Команде ученых из Великобритании и США впервые в истории удалось создать человеческие эмбрионы искусственным образом - из генетического материала одной-единственной стволовой клетки.

Латвийская бизнес-леди и бывший политик Линда Мурниеце сейчас живет в Вецпиебалге. В программе Kad viņas satiekas ("Когда они встречаются") она рассказала, каково было уехать из столицы.

Продолжаем изучение латышского языка, но теперь заострим свое внимание на всеми любимом в Латвии овоще - картофеле. Давайте проверим, знаете ли вы, как на латышском можно обозначить слово "картошка"!

Покупательница в США была удивлена, обнаружив, что в пиджаке, приобретенном в благотворительном магазине, помещена записка от прежнего владельца с просьбой похоронить его в костюме, сообщают иностранные СМИ.

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