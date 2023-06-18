Исследование: США и Германия выше других оценивают деловую среду Латвии

Опрос граждан Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании, Великобритании, Германии, Бельгии, США, Южной Кореи и Японии показал, что 48% опрошенных граждан в зарубежных странах считают бизнес-среду в Латвии стабильной, а 9% утверждают обратное.

В контексте глобальных вызовов Латвия чаще всего воспринимается как страна, отстаивающая ценности природы, устойчивого развития и действующая во имя международного общего блага, однако это направление нуждается в усилении - с этими утверждениями согласны примерно треть опрошенных.

В контексте предпринимательства и инноваций Латвия ассоциируется с потенциалом привлечения инвестиций - в 29% случаев, но редко ассоциируется с инновациями, технологиями и экономическим развитием.

Исследование узнаваемости Латвии в десяти странах показывает, что в Европе Латвию знает каждый второй, или 50% респондентов. Латвию знает почти треть или 31% респондентов в США, 19% в Южной Корее и 11% в Японии.

5% респондентов много знают о Латвии, 36% знают мало, 38% знают только название и 20% ничего не знают о Латвии. Также установлено, что знания о Латвии у 43% респондентов за последние пять лет увеличились.