Вс, 18.06.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

В Украине после взрыва на Каховской ГЭС затоплен 41 населенный пункт

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Последствия взрыва на Каховской ГЭС.
Последствия взрыва на Каховской ГЭС. Фото: EPA/Scanpix

После взрыва на Каховской ГЭС на юге Украины по-прежнему затоплен 41 населенный пункт, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

В Херсонском округе на контролируемой Украиной территории по-прежнему затоплены шесть населенных пунктов, а на оккупированной Россией территории затоплено 17 населенных пунктов.

Всего эвакуировано 2783 человека, в том числе 309 детей и 80 человек с нарушениями движения, а также 284 животных. Спасено 716 человек, в том числе 30 детей и 40 человек с нарушениями движений.

В Николаевском округе частично затоплено 18 населенных пунктов в Баштанском районе. Всего эвакуировано 832 человека, в том числе 165 детей.

Министерство внутренних дел Украины сообщило, что число погибших после взрыва Каховской ГЭС достигло 16, из которых 14 жили в Херсонском округе, а два - в Николаевском округе. 31 человек исчез без вести.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх