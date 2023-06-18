В Украине после взрыва на Каховской ГЭС затоплен 41 населенный пункт

В Херсонском округе на контролируемой Украиной территории по-прежнему затоплены шесть населенных пунктов, а на оккупированной Россией территории затоплено 17 населенных пунктов.

Всего эвакуировано 2783 человека, в том числе 309 детей и 80 человек с нарушениями движения, а также 284 животных. Спасено 716 человек, в том числе 30 детей и 40 человек с нарушениями движений.

В Николаевском округе частично затоплено 18 населенных пунктов в Баштанском районе. Всего эвакуировано 832 человека, в том числе 165 детей.

Министерство внутренних дел Украины сообщило, что число погибших после взрыва Каховской ГЭС достигло 16, из которых 14 жили в Херсонском округе, а два - в Николаевском округе. 31 человек исчез без вести.