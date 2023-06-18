От +29 до града и грозы: погода в понедельник будет полна сюрпризов

Температура воздуха в понедельник, 19 июня, в разных регионах Латвии может кардинально отличаться - почти в два раза, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
В большинстве регионов ожидается облачность, лишь на востоке страны будет солнечно. Во многих местах пройдут дожди, местами сильные, с грозами, градом и порывистым ветром.
В понедельник по всей стране ожидается широкий диапазон температур - от +16 градусов на побережье до +29 градусов в центральной и восточной частях страны.
В Риге будет в основном облачно, возможен дождь с грозой. Воздух в понедельник прогреется до +27...+29 градусов.
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