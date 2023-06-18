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От +29 до града и грозы: погода в понедельник будет полна сюрпризов

rus.tvnet.lv/LETA
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Солнце сквозь облака. Иллюстративное фото
Солнце сквозь облака. Иллюстративное фото Фото: pixabay.com

Температура воздуха в понедельник, 19 июня, в разных регионах Латвии может кардинально отличаться - почти в два раза, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В большинстве регионов ожидается облачность, лишь на востоке страны будет солнечно. Во многих местах пройдут дожди, местами сильные, с грозами, градом и порывистым ветром.

В понедельник по всей стране ожидается широкий диапазон температур - от +16 градусов на побережье до +29 градусов в центральной и восточной частях страны.

В Риге будет в основном облачно, возможен дождь с грозой. Воздух в понедельник прогреется до +27...+29 градусов.

Галерея: Погода в Латвии

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