Муниципальная полиция изучает прокремлевские заявления сотрудников в соцсетях

В Минске он сфотографировался рядом с милицейской машиной, посетил музей, прославляющий советских воинов, сфотографировался с сыном у знака "Подвигу народа жить в веках", а также у белорусской военной техники. На портале "Одноклассники.ру" полицейский регулярно выражал поддержку различным российским пропагандистским каналам и их контенту ("Россия 24", "Вести", "Рен ТВ", "Правда" и др.).

Полицейский также отметил "лайком" мероприятия 9 мая в своем родном Зилупе и гордился тем, что у него есть свидетельство о рождении, выданное в СССР.

Коллега этого полицейского Владимир Купринеко тоже сфотографировался с символикой СССР и вместе с супругой участвовал в праздновании 9 мая у памятника в Пардаугаве.

Зрительница обратилась в Бюро внутренней безопасности, после чего фотографии из аккаунтов в социальных сетях стали постепенно исчезать, но она их сохранила и передала в Рижскую думу.

За полтора года с начала войны в Украине Рижская муниципальная полиция выборочно проверила лишь часть своих сотрудников. Один полицейский открыто демонстрировал прокремлевские настроения в социальных сетях.

В Госполиции нам ответили, что у них нет статистики проверок на лояльность среди сотрудников. С другой стороны, Служба госбезопасности вообще не комментирует эту тему.

Ответ Государственной полиции программе Nekā personīgа: