Муниципальная полиция изучает прокремлевские заявления сотрудников в соцсетях

Государственная и муниципальная полиция ежедневно предотвращает преступления и поддерживает безопасность и порядок. В условиях гибридной войны их работа особенно важна, так как полицейские первыми сталкиваются с провокаторами и потенциальными участниками беспорядков. Об этом сообщает программа Nekā personīga.
9 мая прошлого года сотрудники полиции довольно неторопливо разгоняли празднующих у памятника в Пардаугаве. Уже тогда общественность выразила обеспокоенность по поводу лояльности рядовых полицейских Латвии. Один из зрителей обратился в программу, заметив, что два сотрудника Рижской муниципальной полиции написали в своих соцсетях о России и 9 мая, сообщает Nekā personīga.
Прошло 6 месяцев после начала полномасштабной войны России в Украине, прежде чем ответственные лица Латвии в прошлом году демонтировали памятник в Пардаугаве. Всего за несколько дней до этого, когда стало ясно, что демонтаж необратим, у его подножия бушевали страсти.
На этой неделе был осужден Валерий Лазарев, напавший и избивший 19-летнего юношу 20 мая прошлого года после шествия и концерта против советского наследия в Агенскалнсе. Сообщалось, что мужчина остановил свой BMW, надел мотоциклетные перчатки, вышел и избил парня. Украинский флаг он назвал "фашистской тряпкой" и дважды ударил молодого человека по голове. У пострадавшего было диагностировано сотрясение мозга.
За рулем автомобиля находилась гражданская жена Лазарева Анастасия, которая в то время работала в Государственной полиции. Она не остановила его от нападения, хотя закон обязывает сотрудников полиции сообщать о нарушениях закона даже в нерабочее время.
Оба скрылись с места происшествия. Позже полиция обнаружила во дворе BMW с измененными номерными знаками. Сам Лазарев скрывался от полиции на чердаке жилого дома за трубой. Анастасия не открыла дверь своим коллегам-полицейским, в очередной раз нарушив закон. Как заявили тогда прокуратура и следователи, такое поведение опорочило честь всей полиции.
На этой неделе слова судьи были переведены для Лазарева, поскольку он не говорит по-латышски. Нападавший полностью признал свою вину.
В прошлом году прокурор и Лазарев достигли соглашения о том, что к нему будет применено наказание в виде 200 часов принудительных работ. Он также выплатил потерпевшему 6034 евро в качестве компенсации.
Однако Генеральная прокуратура отменила приговор прокурора как необоснованный и уголовное дело было возобновлено. На этой неделе Лазареву присудили 2 года условно, хотя адвокат потерпевшего требовал реальный тюремный срок.
Гражданскую жену Лазарева Анастасию в прошлом году уволили из полиции. Ей было предъявлено обвинение в бездействии.
На вопрос журнала IR, почему она не вмешалась в драку, женщина-полицейский заявила, что у нее плохое зрение, а очков при себе не было. Дело Анастасии продолжат рассматривать в суде 12 сентября.
В программу Nekā personīga обратилась зрительница, которая заметила в социальных сетях нелояльные или как минимум привлекающие внимание посты двух сотрудников Курземского управления полиции Рижского самоуправления. Один из полицейских, Валдис Кигитович, ездил в Беларусь.
В Минске он сфотографировался рядом с милицейской машиной, посетил музей, прославляющий советских воинов, сфотографировался с сыном у знака "Подвигу народа жить в веках", а также у белорусской военной техники. На портале "Одноклассники.ру" полицейский регулярно выражал поддержку различным российским пропагандистским каналам и их контенту ("Россия 24", "Вести", "Рен ТВ", "Правда" и др.).
Полицейский также отметил "лайком" мероприятия 9 мая в своем родном Зилупе и гордился тем, что у него есть свидетельство о рождении, выданное в СССР.
Коллега этого полицейского Владимир Купринеко тоже сфотографировался с символикой СССР и вместе с супругой участвовал в праздновании 9 мая у памятника в Пардаугаве.
Зрительница обратилась в Бюро внутренней безопасности, после чего фотографии из аккаунтов в социальных сетях стали постепенно исчезать, но она их сохранила и передала в Рижскую думу.
За полтора года с начала войны в Украине Рижская муниципальная полиция выборочно проверила лишь часть своих сотрудников. Один полицейский открыто демонстрировал прокремлевские настроения в социальных сетях.
В Госполиции нам ответили, что у них нет статистики проверок на лояльность среди сотрудников. С другой стороны, Служба госбезопасности вообще не комментирует эту тему.
Ответ Государственной полиции программе Nekā personīgа:
С началом войны Государственная полиция значительно усилила внутренний контроль, соответственно, эти вопросы регулярно обсуждаются в общении с личным составом. Разработаны строгие механизмы внутреннего контроля как при приеме и оценке новых сотрудников, так и при передаче информации о рисках в другие компетентные органы. За этот период в Госполиции не было ни одного случая, когда человека пришлось бы уволить со службы именно за отсутствие лояльности.
Ответ Службы госбезопасности программе Nekā personīga:
В рамках своей компетенции VDD реализует различные меры для получения информации о лицах, в том числе о сотрудниках государственных учреждений и учреждений самоуправления, которые потенциально могут представлять угрозу интересам национальной безопасности Латвии.
Одной из мер по получению такой информации является мониторинг содержания социальных сетей, который осуществляется VDD на ежедневной основе.
Например, выражение поддержки государству-агрессору России или заявления, направленные против независимости или территориальной целостности Латвии, могут свидетельствовать о создаваемых лицом рисках интересам национальной безопасности Латвии. VDD воздержится от комментариев по поводу конкретных случаев, выявленных службой, и рабочих мест, где они были выявлены.
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