"Эта страна называет нас своим врагом". Президент Чехии объяснил свое предложение следить за россиянами в Европе

Официальный представитель Павела уточнила, что сравнение с японским населением США "было сделано в том контексте, что ограничительные меры в отношении граждан враждебных стран - явление не новое и в прошлом они также вводились, хотя и более жестко".

Президент Чехии не говорил, что подобные меры нужно повторять сейчас и никоим образом не имел в виду "интернирование или какое-либо иное преследование", добавила она.

"Относиться с осторожностью"

В воскресенье свои слова объяснил уже Павел. В эфире телеканала CNN Prima News президент уточнил, что не предлагает спецслужбам следить за каждым россиянином. Вместе с тем, власти, по словам президента Чехии, должны следить за событиями в российской общине, чтобы реагировать на потенциальные риски.

Павел повторил, что Россия ведет агрессивную войну и "открыто отрицает действительность международных правил и права". Он напомнил зрителям о взрывах в 2014 году на чешском складе оружия - тайной операции, которую, по словам Праги, провели агенты российского ГРУ.

"Эта страна называет нас своим врагом. Через своих первых лиц она угрожает другим странам военными ударами, в том числе с применением ядерного оружия. Эта страна совершила террористический акт в нашем государстве. По всем этим причинам мы должны с осторожностью относиться к гражданам России, проживающим на нашей территории", - отметил Павел.