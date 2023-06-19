Пассажиры на полу и в тамбуре: на маршруте Лиепая - Рига не хватает рейсов

Люди пишут в социальных сетях, что поезд переполнен и пассажирскому перевозчику следует подумать об улучшениях.

Руководитель отдела коммуникации и маркетинга предприятия Pasažieru vilciens Сигита Звиедре сообщила, что предприятие рассмотрело возможность ввести на маршрутах Лиепая - Рига и Рига - Лиепая ежедневные рейсы, используя трехвагонный дизельный поезд на 210 мест.

Теперь совет по общественному транспорту, в который входят представители Министерства сообщения, Автотранспортной дирекции и регионов планирования, должен решить, включать ли эти поезда в государственный заказ. Pasažieru vilciens может ввести рейсы в течение месяца после решения совета.

Последние изменения на маршруте Рига - Лиепая произошли в конце 2019 года, когда расписание пополнилось еще одним рейсом, и с тех пор поезд ходит два раза в неделю, а когда-то поезда на этом маршруте курсировали даже несколько раз в день.