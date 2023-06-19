Сборная Латвии проиграла Армении, пропустив гол на последних минутах

Матч проходил на стадионе имени Вазгена Саркисяна в Ереване и завершился со счётом 2:1 в пользу сборной Армении.

Первый тайм прошёл при небольшом преимуществе сборной Армении, которая больше владела мячом и на 35-й минуте сумела открыть счёт - гол забил защитник московского "Локомотива" Наир Тикнизян, который с близкого расстояния в одно касание отправил мяч в ворота Нила Пуриньша.

Несмотря на давление со стороны хозяев во втором тайме, сборной Латвии удалось поразить ворота соперника. На 64-й минуте Роберт Улдрикис головой отправил мяч в сетку ворот Огнена Чанчаревича, но арбитр встречи не засчитал гол из-за минимального положения вне игры у латвийского нападающего.

На 67-й минуте сборной Латвии всё-таки удалось сравнять счёт на табло - сильным ударом из-за пределов штрафной отметился Роберт Савалниекс, который при помощи небольшого рикошета от Стёпы Мкртчяна смог поразить ворота Чанчаревича.

После этого темп игры немного спал и даже ряд замен в составе обеих команд не смог повлиять на качество игры. На 89-й минуте в ворота Пуриньша был назначен пенальти за игру рукой Кристерса Тоберса в собственной штрафной. К "точке" подошёл Тигран Барсегян, который и принёс победу хозяевам поля.

Напомним, сборная Латвии начала отборочный турнир на Евро-2024 с выездного поражения от Уэльса (0:1), а затем дома уступила Турции (2:3).

В данный момент сборные Турции и Армении с 6 очками возглавляют группу "D". Следом с 4 баллами идут Хорватия и Уэльс, а Латвия без набранных очков занимает пятое место.

Следующие матчи сборная Латвии по футболу проведёт 8 сентября на выезде против Хорватии, а затем 11 сентября дома против Уэльса.