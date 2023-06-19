ВСУ освободили восьмой населенный пункт с начала наступления

В результате двухнедельного наступления в направлении Бердянска и Мелитополя были освобождены Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное и Пятихатки.

Маляр добавила, что на юге украинская армия прорвала линию обороны России на глубину до семи километров, а освобожденная территория достигла 113 квадратных километров.

Она заявила, что российские силы несут большие потери и что за последнюю неделю противник потерял более 4600 человек убитыми и ранеными, а более 80 военнослужащих РФ попали в плен.

Как сообщалось, в начале лета Украина начала давно анонсированное масштабное контрнаступление. Аналитики сходятся, что на данный момент ВСУ заняты "прощупыванием" обороны армии РФ, и все еще не пустили в ход свои главные силы.

Галерея: Война в Украине. Июнь 2023 г.