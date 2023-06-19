Пригожин: в Россию с войны вернулись 32 тыс. бывших заключенных

Он заявил, что бывшие заключенные, вернувшиеся домой после войны в Украине, уже совершили в России 83 преступления, сообщает российское издание "Медуза".

По словам Пригожина, это "в 80 раз меньше, чем у лиц, освобождающихся из мест лишения свободы за аналогичный период без заключения контракта с ЧВК Вагнера". Независимых подтверждений этим утверждениям Пригожина нет.

О том, что Россия вербует для войны в Украине заключенных, стало известно прошлым летом. В обмен на согласие идти на войну зэкам предлагались помилование и деньги.

Российский президент Владимир Путин также подтвердил, что подписывает указы о помиловании заключенных, которые согласились пойти воевать против Украины.

Первоначально вербовку военнопленных проводила только ЧВК "Вагнер", однако в феврале этого года Пригожин заявил, что группировка этим больше не занимается. Сейчас военнопленных набирает на войну Минобороны России.

По словам Пригожина, всего ЧВК "Вагнер" набрала для войны в Украине 50 000 заключенных, из которых погибли около 20%. По его словам, такая же доля потерь наблюдалась и среди других категорий наемников ЧВК. Из его слов можно сделать вывод, что "Вагнер" потерял убитыми от 15 до 16 тысяч человек, в том числе 10 тысяч бывших заключенных.