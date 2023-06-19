Трагедия в финале Лиги чемпионов EHF: умер спортивный журналист

В финальном матче в воскресенье немецкий клуб "Магдебург" встречался с польской командой "Виве Кельце". В какой-то момент игру остановили из-за того, что в медиасекторе стало плохо журналисту.

Ему сразу же оказали первую помощь и доставили в больницу, но врачи не смогли спасти ему жизнь. Смерть журналиста также подтвердили представители Лиги чемпионов.

Польский портал Interia Sport пишет, что погибший - 50-летний Павел Котвица. Клуб "Виве Кельце" также выразил соболезнования его близким.

Paweł, my tu jeszcze wrócimy i wygramy, ale Ciebie już nam nikt nie odda…



Najszczersze kondolencje dla rodziny.

Nic dziś nie jest ważniejsze. pic.twitter.com/5dGWWGgy48 — Barlinek Industria Kielce (@kielcehandball) June 18, 2023

Основное время финального матча завершилось вничью - 26:26. По итогам дополнительного времени победу одержал "Магдебург" со счётом 30:29.

Клуб "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ), за который выступает латвийский гандболист Дайнис Криштопанс, проиграл (31:37) "Барселоне" в матче за третье место.