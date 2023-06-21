Отец убил мать на глазах у ребёнка. 12 лет молчания легенды сборной Польши

Якуб Блащиковски стал одной из легенд национальной сборной и вошёл в историю польского футбола. Он стал кумиром для юных футболистов по всей стране. На прошлой неделе Якуб, или просто Куба, попрощался с национальной командой.
В пятницу, 16 июня, сборная Польши обыграла команду Германии в товарищеском матче - 1:0. Этот матч стал последним для Якуба Блащиковски в футболке национальной команды. Поляк провёл на поле 16 минут и был заменён.
Матч против Германии стал для Блащиковски 109-м за национальную сборную. После игры президент Польши Анджей Дуда выразил благодарность опытному футболисту, который дебютировал за национальную команду в 2006 году.
"Большое спасибо этому великому спортсмену, а также замечательному человеку, который является отличным примером для молодежи. Очень положительным примером. Это, безусловно, очень важное время для польского футбола - период, когда Якуб Блащиковски представлял Польшу. Сейчас он завершает свою карьеру. Таково время - годы летят, но остается огромная благодарность от болельщиков и всех любителей футбола", - приводит слова президента Польши Polskie Radio.
Его жизнь не была усыпана лепестками роз, но спортсмен никогда не поддавался воспоминаниям из прошлого. В одном из интервью дядя футболиста и бывший тренер Ежи Бженчек рассказал о драматических событиях в жизни спортсмена.
Его не зря называют воином. Спорт подверг его множеству травм, которые помешали ему выступить на многих крупных турнирах, но он всегда выкладывался на поле по максимуму. Дядя футболиста, Ежи Бженчек, никогда не сомневался, что Куба Блащиковски сделает блестящую карьеру.
Бженчек рассказал, что будущее маленького Кубы могло выглядеть абсолютно по-другому. В возрасте 11 лет в результате ссоры между его родителями погибла его мать. Отец Кубы напал на неё с ножом. Она скончалась на улице на руках у своего сына...
Куба тогда потерял не только мать, но и отца, который на 15 лет попал в тюрьму. Заботу о будущем футболисте взяла на себя бабушка Фелиция.
Блащиковски прекрасно помнит каждую деталь того трагического дня. Он не говорил об этом вслух, это слишком интимное и тяжёлое переживание. Только годы спустя он решил открыто поговорить со своей семьёй о том, что он чувствовал в детстве. Они не подозревали, что он помнит так много деталей.
"Такую трагедию невозможно вычеркнуть из памяти. Я думаю, что никто из нас - ни я, ни его бабушка, тёти, брат - годами не осознавали в полной мере, что он чувствовал и что помнит. [...] Меня шокировало то, что он помнил. Он мне всё подробно рассказал. Он точно показал, как это было. Это было невероятно для меня. Это показало, как он держал всё это в себе", - цитирует Ежи Бженчека Przegląd Sportowy.
Дядя был источником вдохновения и мотивации для Кубы, который хотел доказать, что, несмотря на сложности, он добьётся чего-то значительного. "В юности он следил за моей карьерой, был близок к миру футбола и мечтал достичь высокого уровня. Это всегда им двигало", - говорит Бженчек.
В 14 лет Куба мог во второй раз распрощаться со своими мечтами о большом футболе. Он переживал трудный период в жизни - убегал из дома, дрался, перестал ходить на тренировки...
К счастью, ему удалось образумиться и довольно быстро вернуться к мячу. Опять же, он убедился, что по сравнению со своими сверстниками у него действительно отличные навыки, и было бы стыдно растрачивать их впустую.
Откровенная беседа Бженчека и Блащиковски состоялась спустя 12 лет после трагедии. Этот разговор в некотором смысле освободил Блащиковски. "Думаю, у него в жизни наступил такой момент, когда он решил, что рассказывать об этом будет не слабостью, а силой", - добавил Бженчек, который в своё время был тренером сборной Польши.
В 2015 году Куба решил ещё раз взглянуть в лицо прошлому и открыться для всей Польши. В биографии "Куба" (автор - Малгожата Домагалик) он рассказал о трагедии.
"Я взял её за руку, а два или три пальца провалились в рану. Тогда я понял, что всё плохо. Моя мама умерла у меня на руках. Она сделала последние три вдоха и всё. Тишина", - писал футболист в своей биографии.
Он никогда не спрашивал отца о причине его ужасного поступка. Когда Зигмунт Блащиковски вышел из тюрьмы, его сын не хотел иметь с ним ничего общего. Отец футболиста умер 23 мая 2012 года. Куба не выдержал и приехал на его похороны.
"Мне кажется, что если бы мой отец не злоупотреблял алкоголем, он думал бы иначе. Он не был глупым парнем. Он окончил два факультета. Он преподавал в школе. Он был очень умным парнем, но в какой-то момент заблудился", - писал Куба в биографии.
"Эта трагедия изменила всё в моей жизни. Она блокировала меня. На несколько лет я даже перестал расти, в восьмом классе я был ростом всего 152 сантиметра. К счастью, позже это выровнялось. Но, с другой стороны, благодаря этому мне пришлось быстрее повзрослеть, стать самостоятельным. Это закалило меня", - говорил поляк.
Блащиковски признавался, что ему потребовалось много лет, чтобы перестать думать об этом только с ненавистью. С возрастом он понял, что вокруг много людей, у которых был подобный или худший опыт. По мнению Кубы, ребёнок как можно дольше должен находиться под защитой взрослых, поэтому ему всегда жаль детей, которые больше всего страдают в семейных конфликтах.
"Они не виноваты. Их следует максимально поддерживать. Это принципиально для меня, чрезвычайно важно. Я очень хорошо знаю, что чувствуют обездоленные дети, и, когда могу, стараюсь им помочь", - цитирует Кубу Viva!
Футболист рос в маленьком городке, где все друг друга знают. Часто в детстве он сталкивался с издевательствами и оскорблениями в свой адрес. "Тыкали меня отцом. Говорили, если отец - убийца, то и сын будет таким же. Отвратительно то, что эти же люди теперь хотят извлечь выгоду из знакомства со мной. Как-то быстро забыли, что раньше говорили".
Сегодня он не только успешный спортсмен, но и любящий отец троих детей и заботливый муж. Якуб Блащиковски избегает вспышек фотокамер и старается сосредотачиваться лишь на том, что для него важнее всего - семья и футбол.
Выступая за "Вислу", "Боруссию", "Фиорентину", "Вольфсбург" и сборную Польши, Блащиковски всегда смотрел на небо, когда забивал голы. Это символический жест, адресованный маме.
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