Отец убил мать на глазах у ребёнка. 12 лет молчания легенды сборной Польши

"Мне кажется, что если бы мой отец не злоупотреблял алкоголем, он думал бы иначе. Он не был глупым парнем. Он окончил два факультета. Он преподавал в школе. Он был очень умным парнем, но в какой-то момент заблудился", - писал Куба в биографии.

"Эта трагедия изменила всё в моей жизни. Она блокировала меня. На несколько лет я даже перестал расти, в восьмом классе я был ростом всего 152 сантиметра. К счастью, позже это выровнялось. Но, с другой стороны, благодаря этому мне пришлось быстрее повзрослеть, стать самостоятельным. Это закалило меня", - говорил поляк.

Блащиковски признавался, что ему потребовалось много лет, чтобы перестать думать об этом только с ненавистью. С возрастом он понял, что вокруг много людей, у которых был подобный или худший опыт. По мнению Кубы, ребёнок как можно дольше должен находиться под защитой взрослых, поэтому ему всегда жаль детей, которые больше всего страдают в семейных конфликтах.

"Они не виноваты. Их следует максимально поддерживать. Это принципиально для меня, чрезвычайно важно. Я очень хорошо знаю, что чувствуют обездоленные дети, и, когда могу, стараюсь им помочь", - цитирует Кубу Viva!

Футболист рос в маленьком городке, где все друг друга знают. Часто в детстве он сталкивался с издевательствами и оскорблениями в свой адрес. "Тыкали меня отцом. Говорили, если отец - убийца, то и сын будет таким же. Отвратительно то, что эти же люди теперь хотят извлечь выгоду из знакомства со мной. Как-то быстро забыли, что раньше говорили".

Сегодня он не только успешный спортсмен, но и любящий отец троих детей и заботливый муж. Якуб Блащиковски избегает вспышек фотокамер и старается сосредотачиваться лишь на том, что для него важнее всего - семья и футбол.

Выступая за "Вислу", "Боруссию", "Фиорентину", "Вольфсбург" и сборную Польши, Блащиковски всегда смотрел на небо, когда забивал голы. Это символический жест, адресованный маме.