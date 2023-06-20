"Это позор!": Раймонд Паулс о политической ситуации в Латвии

Раймонд Паулс выражает недоумение по поводу того, насколько Литва и Эстония опережают Латвию по многим экономическим показателям.

"Это позор!" - говорит композитор и считает, что в Риге все могло бы развиваться иначе.

На вопрос, что он думает о новоизбранном президенте Эдгаре Ринкевиче, Паулс отвечает:

"Что касается иностранных дел - он это прошел. Как у него будет со внутренним хозяйством - увидим!".

Ранее в беседе с RUS TVNET Лайма Вайкуле объяснила, почему до сих пор не замужем, как относится к однополым союзам, Стамбульской конвенции и что думает о новом президенте Латвии Эдгаре Ринкевиче.

Напомним, 31 мая Сейм избрал следующим президентом многолетнего министра иностранных дел Эдгара Ринкевича. За избрание Ринкевича проголосовали 52 депутата.

Ринкевич вступит в должность в первой половине июля, когда закончится мандат действующего президента Латвии Эгила Левитса, отказавшегося баллотироваться на второй срок из-за недостаточного числа голосов за его переизбрание.

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