Шилов все-таки не стал лучшим хоккеистом сезона по версии IIHF

Лучшим хоккеистом Международной федерации хоккея на льду (IIHF) сезона 2022/2023 был признан Коннор Бедард, игрок молодежной сборной Канады по хоккею, опередив вратаря сборной Латвии Артура Шилова.
Кроме Шилова и Бедарда на награду претендовали нападающий сборной Швейцарии Андрес Амбюль, нападающий Канады Адам Фантилли, нападающий Чехии Доминик Кубалик, немецкий нападающий Йон Петерка и защитник Мориц Зайдер.
За игроков голосовали представители СМИ и приглашенные IIHF представители хоккейного общества. У них была возможность проголосовать за выбранного кандидата.
В голосовании Бедард получил 31,8% голосов, а Шилов - 19,6% голосов. Амбюль - 19,2% голосов, Зайдер - 14,3%, Фантилли - 11,9%, Петерка - 2,1%, а Кубалик - 1% голосов.
Бедард в этом и прошлом году становился чемпионом мира по хоккею среди молодежных команд. Ему 17 лет, и он считается одним из самых перспективных хоккеистов.
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