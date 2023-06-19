Шилов все-таки не стал лучшим хоккеистом сезона по версии IIHF

Кроме Шилова и Бедарда на награду претендовали нападающий сборной Швейцарии Андрес Амбюль, нападающий Канады Адам Фантилли, нападающий Чехии Доминик Кубалик, немецкий нападающий Йон Петерка и защитник Мориц Зайдер.

За игроков голосовали представители СМИ и приглашенные IIHF представители хоккейного общества. У них была возможность проголосовать за выбранного кандидата.

В голосовании Бедард получил 31,8% голосов, а Шилов - 19,6% голосов. Амбюль - 19,2% голосов, Зайдер - 14,3%, Фантилли - 11,9%, Петерка - 2,1%, а Кубалик - 1% голосов.

Бедард в этом и прошлом году становился чемпионом мира по хоккею среди молодежных команд. Ему 17 лет, и он считается одним из самых перспективных хоккеистов.