Главное за 19 июня ⟩ Рост счетов за электричество, скандал с собакой-поводырем и лучший игрок по версии IIHF

Каково же было удивление семьи из деревни Пийганди в волости Канепи (Эстония), когда они вечером заметили бродящую по их саду рысь, пишет Rus.Postimees.

Завершился финал Лиги наций УЕФА - 2022/2023, в котором сражались сборная Хорватии и сборная Испании.

В немецком городе Кельн во время финала Лиги чемпионов по гандболу погиб журналист.

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В преддверии фестиваля Laima Rendezvous Jurmala, который пройдет в концертном зале "Дзинтари" с 26 по 30 июля, портал RUS TVNET смог побывать в гостях у Лаймы Вайкуле.

Осталось еще мальчикам и девочкам Ванагов и Дзелзкаев пройти по сцене с пивными кружками и сырными тарелками в руках, еще предстоит растопить в кулаке немного масла "Дайлес", послушать пинг-понг мнений Джордана Петерсона и Славоя Жижека, стряхнуть с плеч сибирские снега, и латвийский театральный сезон 2022/23 подойдет к концу.

В войне, развязанной против Украины, роль Беларуси все больше сводится к плацдарму российской армии. В прошлом году России не удалось полноценно втянуть Беларусь в боевые действия, поэтому сейчас речь зашла о размещении ядерного оружия на ее территории. Светлана Тихановская, победившая в 2020 году на президентских выборах в Беларуси, считает, что эти шаги могут побудить мировое сообщество к действиям и привести ее страну к долгожданным переменам. Политик дала интервью порталу Rus.Postimees.

Этой весной по два представителя трех разных семей стали первыми бронзовыми призерами чемпионата мира в составе латвийской хоккейной сборной. Это братья Роберт и Рихард Букартсы, братья Ральф и Ренарс Фрейбергсы, а также отец и сын - Артис и Родриго Аболсы. Тренер Аболс посетил студию KLIK на прошлой неделе, теперь очередь игрока Аболса.

76-летняя женщина из Эквадора, которая ранее была ложно объявлена мертвой, ушла из жизни в реанимации, сообщают зарубежные СМИ.

Диетолог Атис Тупиньш объясняет, от чего на самом деле образуется так называемый "пивной живот", а также что нужно принимать во внимание, когда пьешь пиво.

Еженедельно портал RUS TVNET рассказывает, как знаменитости провели свои выходные.