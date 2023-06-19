Начинается короткая неделя - на выходных нас ждет Лиго. Но понедельник, 19 июня, все равно оказался богат на новости. Подробнее о них читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Главное за 19 июня ⟩ Рост счетов за электричество, скандал с собакой-поводырем и лучший игрок по версии IIHF
Новости Латвии:
С 1 июля счета за электроэнергию для домашних хозяйств и предприятий значительно возрастут. После того как Комиссия по регулированию общественных услуг (SPRK) утвердила новые тарифы предприятия по передаче и распределению электроэнергии Sadales tīkls и предприятия по передаче электроэнергии Augstsprieguma tīkls, те компенсации, которые государство выплачивало жителям за повышение цен на электроэнергию в период с 1 октября 2022 года по 30 апреля 2023 года, с 1 июля будут возвращены в виде платы за подключение, пишет Latvijas Avīze.
Свидетельницей неприятной ситуации в международном аэропорту "Рига" стала жительница Латвии Алла. На это отреагировала национальная авиакомпания airBaltic.
Собака-поводырь, которой airBaltic не позволил лететь вместе с хозяйкой Байбой Байковской, сегодня все-таки отправилась к ней. Элфа уже находится в аэропорту, сообщила пресс-служба LTV.
SIA Latprodukti, управляющая связанной с РФ сетью магазинов розничной торговли недорогими товарами Mere, в прошлом году работала с оборотом 10,923 млн евро, что в 2,1 раза больше, чем годом ранее, а также получила прибыль в размере 15 869 евро, в отличие от убытков годом ранее, следует из данных Firmas.lv.
Лидер партии "Честь служить Риге" Олег Буров, избранный в 14-й Сейм по списку "Латвия на первом месте" (ЛПМ), принял решение покинуть фракцию и продолжить работу в качестве независимого депутата.
29 июня в 7:30 утра на улице Спорта, 10, в Тихом центре Риги откроется двадцать пятый по счету магазин Lidl в Латвии, сообщило RUS TVNET предприятие.
Сидящая на полу поезда молодежь - такую картину неделю назад можно было увидеть на маршруте Лиепая - Рига. Некоторые пассажиры расположились в тамбурах, потому что все места заняты, сообщает Latvijas Avīze.
С сегодняшнего дня, 19 июня, для нескольких региональных автобусных маршрутов будет перенесена конечная остановка в Риге, сообщили в Автотранспортной дирекции.
За рубежом:
Россия не только не захватит новые территории в Украине, но и потеряет ранее оккупированные, и Москва должна начать готовить к этому своих граждан, заявил вечером в воскресенье, 18 июня, президент Украины Владимир Зеленский.
Украинский военнослужащий Владимир Шаповал рассказал, как авиаразведчикам удалось навести HIMARS на скопление российских военнослужащих в Луганской области, сообщает УНИАН.
Голая Пристань - город в оккупированной Россией части Херсонской области Украины - одно из мест, наиболее пострадавших от наводнения после взрыва плотины Каховской ГЭС. Информационное агентство Reuters опубликовало снимки из города, сделанные в эти выходные, на которых также заметны поиски погибших.
Лучшим хоккеистом Международной федерации хоккея на льду (IIHF) сезона 2022/2023 был признан Коннор Бедард, игрок молодежной сборной Канады по хоккею, который обошел вратаря сборной Латвии Артура Шилова.
Каково же было удивление семьи из деревни Пийганди в волости Канепи (Эстония), когда они вечером заметили бродящую по их саду рысь, пишет Rus.Postimees.
Завершился финал Лиги наций УЕФА - 2022/2023, в котором сражались сборная Хорватии и сборная Испании.
В немецком городе Кельн во время финала Лиги чемпионов по гандболу погиб журналист.
Интересное чтиво:
В преддверии фестиваля Laima Rendezvous Jurmala, который пройдет в концертном зале "Дзинтари" с 26 по 30 июля, портал RUS TVNET смог побывать в гостях у Лаймы Вайкуле.
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