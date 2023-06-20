Как продвигается украинское контрнаступление? Корреспондент Би-би-си побывал на линии фронта

Корреспондент Би-би-си побывал на передовой в расположении 68-й егерской бригады ВСУ в окрестностях недавно освобожденного украинскими войсками села Благодатное. Ниже – перевод его репортажа.
Прочитать оригинал материала можно здесь.
Корреспондент Би-би-си побывал на передовой в расположении 68-й егерской бригады ВСУ в окрестностях недавно освобожденного украинскими войсками села Благодатное. Ниже – перевод его репортажа.
Прочитать оригинал материала можно здесь.
Через две недели после начала контрнаступления Украина добилась скромного, но стабильного прогресса на трех направлениях наступления по всей линии фронта протяженностью 1000 км.
На передовой войска проводят разведку боем, а большая часть украинских сил находится в резерве, ожидая, пока в российской обороне появится достаточная брешь, чтобы начать основную атаку и попытаться отвоевать земли на юге страны.
Бои были тяжелыми, с большими потерями с обеих сторон. Обе армии заявляли об успехах. Продвижение Украины на юге Донецкой области замедлилось, но продолжается.
Корреспондент Би-би-си побывал на передовой, где сражается 68-я егерская бригада ВСУ. В это время ее силы пытались взять под контроль территории к востоку от недавно отвоеванного села Благодатное.
С их позиций хорошо видны российские окопы на близлежащих высотах.
Бойцы специализированного подразделения беспилотников берут камеры, сматывают кабели и грузят в пикап ящики с боеприпасами, дымовыми гранатами и бронебойными снарядами.
Кроме них, в Благодатном мало признаков жизни. На улице лежат обломки двух бронированных машин MRAP американского производства, от одной из них остался только сгоревший остов. На полях за городом еще больше таких машин c противоминной защитой, выведенных из строя.
"Не приближайтесь к ним, россияне продолжают по ним стрелять", - предупреждают нас. Россия много говорит о потерях танков и машин, предоставленных Западом, хотя Владимир Путин признал, что с начала контрнаступления 5 июня российская армия сама потеряла десятки танков.
Войска наступают на трех направлениях: это Бахмут, где они продвигаются к северу и югу от города, остающегося под российским контролем; к югу от Запорожья; и на юге Донецкой области, где были отбиты несколько сел.
Благодатное - одно из них. Раздается еще один залп - и солдаты укрываются в подвале разрушенного дома.
Проход по земляному полу освещен масляными лампами, которые отбрасывают мягкий желтый свет на каменную печь с тремя кастрюлями на плите. На веревке сушатся полотенца. Из грубо сколоченной деревянной двери показывается местная жительница Нина Федоровна.
Она живет здесь уже год. Российские солдаты заходили к ней только один раз, говорит она.
Она ни на секунду не задумывалась о том, чтобы покинуть село.
Артиллерийский обстрел закончился - и мы можем уйти из ее дома. В канаве, прямо за огородом Нины Федоровны, лежат трое убитых российских военных.
Рядом стоит грузовик с символом Z, который используют российские военные, весь изрешеченный пулями и осколками. Здесь шли ближние бои.
По всей деревне цветут розы, но в воздухе стоит трупный запах.
Медлить нельзя – солдаты выглядят собранными и целеустремленными. Они явно к чему-то готовятся.
Военные выдвигаются на восток, Благодатное остается позади. Две машины едут на порядочном расстоянии друг от друга на случай российской атаки. На соседних полях полно мин, колышки с красно-белыми лентами отмечают расчищенную территорию.
Когда мы приближаемся к еще одному брошенному американскому бронетранспортеру, прямо рядом с ним раздается взрыв. Скорее всего, это российский беспилотник.
Я был в этом районе в марте. Тогда за несколько месяцев линия фронта едва продвишалась на несколько метров. Россия использовала гораздо больше артиллерии, чем украинские войска, которые в основном отсиживались в окопах, ожидая окончания обстрелов. В то время один из командиров говорил мне, что они берегут снаряды для контрнаступления. Во время моей нынешней поездки украинские орудия не смолкали на протяжении всех двух дней, что я находился с бригадой.
Машины устремились к окопам, спрятанным в посадке. Там командир роты, 49-летний старший сержант Андрей Онистрат, дает своим бойцам инструкции о следующем задании - завтра запланирована украинская атака на российские окопы, расположенные в 3 км отсюда, у подножия невысоких холмов на юге.
Пытаясь расширить фронт, части 68-й бригады будут наступать от района к востоку от Благодатного и Макаровки. Их путь лежит через минные поля - и они окажутся прямо на линии российского огня.
Онистрат проверяет протоколы связи и задачи подразделения беспилотников. Оно теряет до пяти дронов в день.
На загорелом лице сержанта светится белоснежная улыбка. Он смотрит на мрачные лица своих солдат и отдает последний приказ: "Улыбайтесь - чего это вы такие серьезные? Мы в этой войне побеждаем".
Спустя сутки большинство этих солдат сидят в жарком блиндаже. Идет атака.
С украинских камер наблюдения видно, как две бронированные машины медленно пробираются через минное поле. Один за другим дроны отправляются к российскими позициям, сбрасывая дымовые гранаты. Они создают дымовую завесу вдоль российских окопов, чтобы обеспечить продвижение техники и запутать противотанковые средства противника. Украинские снаряды часто разрываются в лесополосе.
Молодой солдат Юрий то и дело выбегает из блиндажа, меняет батареи дронов и отправляет их в бой. Из раций раздаются лающие приказы, по радио передаются данные о целях. Комары и мухи жрут бойцов заживо, но один из солдат, парень с западной Украины, все же снял рубашку - ему стало жарко.
Россияне отвечают огнем. Пока я стою около траншеи, российский снаряд разрывается так близко, что в меня летит грязь. Солдат по имени Жека в солнечных очках и без бронежилета ведет наблюдение.
Еще один снаряд приземляется так близко, что я бросаюсь на землю. Поднимаю голову - Жека стоит как вкопанный. Он по-английски выкрикивает матерные проклятия в адрес россиян и показывает два средних пальца. На украинские позиции обрушиваются залпы реактивных установок "Град".
Контрнаступление осложняется отсутствием у Украины авиации. Запад пообещал Киеву истребители F-16, но они поступят только в конце этого года.
Еще один солдат, Ярослав, объясняет: "Российские вертолеты и самолеты ежедневно обстреливают все вокруг". Ему приходится прерваться, когда рядом приземляется очередной снаряд. "Идите в убежище, удачи", - говорит он.
Когда 3 июня президент Владимир Зеленский объявил, что Украина готова к контрнаступлению, он упомянул о превосходстве России в воздухе и предупредил, что погибнет много украинцев. Именно так и случилось с 68-й бригадой.
Сержант Онистрат говорит, что для него такие потери - тяжелый груз. "Насколько трудным окажется день, зависит только от одного - от наших потерь. Последняя неделя была чрезвычайно трудной. Мы потеряли большое количество людей".
На голове у него каска, на размер меньше, чем нужно. Я спрашиваю об этом - и у него на глазах выступают слезы. "Это была каска моего сына", - говорит он.
21-летний Остап Онистрат погиб в результате удара беспилотника недалеко от места нашего разговора, за пару дней до начала контрнаступления. Он служил в армии год.
Его отец до сих пор не может прийти в себя. "К ним прилетел беспилотник-камикадзе и фактически попал прямо в него. Узнать его было невозможно. Его похоронили в закрытом гробу", - рассказывает Онистрат.
Как он будет жить дальше, спрашиваю я. "Я взял на себя обязательство. Понимаешь, мы здесь, чтобы победить. Не для того, чтобы отсиживаться, не для того, чтобы уцелеть. Я просто считаю, что каждый человек здесь должен профессионально делать свою работу. В этом нет ничего героического. Я просто должен закончить эту работу".
Когда я спрашиваю, не жаждет ли он мести, он твердо отвечает: "Месть - это грех. Моя задача - довести эту историю до конца. Я хочу принять участие в параде победы. Я хочу, чтобы мы победили, и я хочу, чтобы погибло как можно меньше людей".
Когда мы уезжаем с линии фронта, наступление все еще продолжается. Позже я получил сообщение о том, что 68-я бригада заняла позиции россиян.
По дороге на командный пункт машина сержанта Онистрата, сопровождавшая нас, вильнула и внезапно остановилась. Вместе с другими солдатами он быстро вылезает из машины. Я думаю, надо ли нам тоже найти укрытие.
Затем я вижу, что привлекло их внимание - вишневые деревья.
Как дети, они беззаботно смеются, горстями хватая темно-красные плоды с ветвей. А артиллерия и минометы продолжают обстреливать российские позиции на склоне холма.