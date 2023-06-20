Как продвигается украинское контрнаступление? Корреспондент Би-би-си побывал на линии фронта

Контрнаступление осложняется отсутствием у Украины авиации. Запад пообещал Киеву истребители F-16, но они поступят только в конце этого года.

Еще один солдат, Ярослав, объясняет: "Российские вертолеты и самолеты ежедневно обстреливают все вокруг". Ему приходится прерваться, когда рядом приземляется очередной снаряд. "Идите в убежище, удачи", - говорит он.

Когда 3 июня президент Владимир Зеленский объявил, что Украина готова к контрнаступлению, он упомянул о превосходстве России в воздухе и предупредил, что погибнет много украинцев. Именно так и случилось с 68-й бригадой.

Сержант Онистрат говорит, что для него такие потери - тяжелый груз. "Насколько трудным окажется день, зависит только от одного - от наших потерь. Последняя неделя была чрезвычайно трудной. Мы потеряли большое количество людей".

На голове у него каска, на размер меньше, чем нужно. Я спрашиваю об этом - и у него на глазах выступают слезы. "Это была каска моего сына", - говорит он.

21-летний Остап Онистрат погиб в результате удара беспилотника недалеко от места нашего разговора, за пару дней до начала контрнаступления. Он служил в армии год.