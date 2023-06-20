Алексей Навальный начинает кампанию против войны и Путина

По мнению Навального, актив для такой работы уже есть. "Если, давайте пофантазируем, из полутора миллионов уехавших с начала войны и мобилизации, полутора миллионов уехавших после 2014 года и миллиона оставшихся в России, но не боящихся, каждый десятый примкнет к агитации против кандидата "Война", то эта армия из четырехсот тысяч агитаторов в месяц может охватывать 12 миллионов граждан", указывает оппозиционер, добавив, что "агитационная машина такой силы кардинально изменит общественные настроения в стране за 3 - 4 месяца".

"Предстоит большая техническая работа. Ничего подобного пока не существует", - признает Навальный и объявляет о наборе "100 первопроходцев - волонтеров-агитаторов, готовых заниматься этим потрясающим, но непростым делом".

Навальному грозит еще до 30 лет заключения

По итогам нового процесса Алексею Навальному грозит еще до 30 лет лишения свободы. В конце мая оппозиционер сообщил в Twitter, что Генпрокуратура предоставила ему 3828 страниц обвинительного заключения. В то же время суть обвинений "узнать не получается", поскольку дело забрала себе администрация колонии, написал политик. "В ШИЗО это запрещенный предмет", - пояснил он. О возбуждении нового дела по обвинению в "пропаганде терроризма", "финансировании экстремистской деятельности" и "реабилитации нацизма" Навальный сообщил в октябре 2022 года.

В апреле 2023 года стало известно, что дело по статье о "терроризме" выделили из уже существующего - по статье об "экстремизме". Материалы 25 мая поступили в Мосгорсуд. Всего на тот момент речь шла о разных эпизодах уже по шести статьям УК РФ, сейчас к ним добавилось обвинение по еще одной статье.