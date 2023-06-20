Генсек НАТО объяснил, почему Киев пока не пригласят в альянс

Небо и море - приоритеты НАТО

Что же касается приоритетов НАТО в обеспечении безопасности всего альянса, то Олаф Шольц тут назвал защиту критической инфраструктуры в Северном море, к числу которой он отнес проложенные по его дну кабели и трубопроводы, а также ветропарки.

Второе направление - наращивание усилий европейских партнеров НАТО по созданию единого противовоздушного щита European Sky Shield. "Мы должны инвестировать в европейскую систему ПВО, - указал Шольц, - мы объединяем усилия европейских стран с тем, чтобы совместными усилиями укрепить защиту от баллистических и крылатых ракет, а также от дронов".

Немецкие Eurofighter патрулируют воздушное пространство Литвы Фото: DW

"Нас объединяет решимость защищать каждый квадратный сантиметр нашей территории", - подчеркнул канцлер и назвал оборону Германии и ее союзников "абсолютным приоритетом" бундесвера. В качестве примера он привел, в частности, боевые самолеты люфтваффе Eurofighter и системы ПВО Patriot, с помощью которых обеспечивается безопасность Польши и патрулируется воздушное пространство стран Балтии.

Надежды Киева на скорое членство в НАТО тщетны

Отвечая на вопросы журналистов о перспективе вступления Украины в НАТО, Йенс Столтенберг дал однозначно понять, что надежды Киева на скорое присоединение к альянсу тщетны.