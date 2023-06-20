Снова начал курсировать 11-й трамвай в Межапарк

После проверок, проведенных в понедельник, 19 июня, на линии 11-го трамвая, Брасовский мост признан безопасным для трамвайного сообщения и трамваи могут возобновить движение по нему.

Департамент сообщения Рижской думы принял акт об организации и возобновлении трамвайного движения, которым эстакада, построенная со стороны улицы Дунтес, была признана годной для запуска реверсивного движения.

На мосту обеспечена указанная в проекте грузоподъемность, и движение по эстакаде всех моделей трамваев, эксплуатируемых в настоящее время в Риге, безопасно.

Самоуправление старалось восстановить движение 11-го трамвая к моменту прибытия в Ригу участников Праздника песни, поскольку этот маршрут ведет к одной из центральных площадок фестиваля - в Межапарк, куда должны будут добраться и исполнители, и публика.