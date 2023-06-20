Вт, 20.06.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Фото ⟩ Организаторы Праздника песни вручили пригласительные представителям сборной Латвии по хоккею

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

В понедельник, 19 июня, представителям латвийской хоккейной сборной на стадионе "Даугава" в Риге торжественно вручили приглашения на концерты Праздника песни и танцев. Об этом сообщили в Латвийской федерации хоккея (LHF).

Во время чемпионата мира защитник латвийской сборной Ральф Фрейберг в социальной сети Twitter предлагал поменять свою клюшку со всеми подписями игроков сборной на два билета на заключительные концерты. 

На эту просьбу отозвали организаторы мероприятия, и 19 июля поменяли билеты на клюшку с подписями. 

В торжественном мероприятии участвовали Фрейберг, главный тренер команды Харийс Витолиньш, а также президент LHF Айгар Калвитис. 

LHF выражает благодарность организаторам Праздника песни и танцев за отзывчивость и сердечность.

В этом году неделя Праздника пройдет с 30 июня по 9 июля.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх