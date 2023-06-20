Фото ⟩ Организаторы Праздника песни вручили пригласительные представителям сборной Латвии по хоккею

Во время чемпионата мира защитник латвийской сборной Ральф Фрейберг в социальной сети Twitter предлагал поменять свою клюшку со всеми подписями игроков сборной на два билета на заключительные концерты.

На эту просьбу отозвали организаторы мероприятия, и 19 июля поменяли билеты на клюшку с подписями.

В торжественном мероприятии участвовали Фрейберг, главный тренер команды Харийс Витолиньш, а также президент LHF Айгар Калвитис.

LHF выражает благодарность организаторам Праздника песни и танцев за отзывчивость и сердечность.

В этом году неделя Праздника пройдет с 30 июня по 9 июля.