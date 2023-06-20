Видео ⟩ Некоторые дома в Елгаве залиты водой. Жителей просят отключить электричество

В аварийную службу Jelgavas nekustamā īpašuma pārvaldes (JNĪP) поступило много звонков, и в порядке очередности осмотрены крыши домов. Из соображений безопасности JNĪP призвал владельцев затопленных квартир отключить электричество в квартире.

"В данном случае дело не в качестве кровли - просто количество осадков за минуту было крайне велико,

и система была не в состоянии справиться с большим количеством воды и отводить ее через существующую канализацию", - пояснил руководитель JNĪP. В результате дождевая вода залила квартиры на верхних этажах.

В понедельник, 19 июня, к 21:00 часам компания получила информацию о том, что в 36 из 409 домов, которыми она управляет, возникла такая проблема, но аварийная служба получает все больше и больше сообщений от жителей и проводит осмотр крыш в порядке поступления звонков.

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В таких случаях высок риск поражения электричеством, поэтому жителей залитых квартир попросили отключить электричество в квартирах в целях безопасности.