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Погиб чемпион Украины по кикбоксингу

rus.tvnet.lv
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В боях против российских войск погиб чемпион Украины по кикбоксингу Максим Бордусь, сообщает УНИАН.

Спортивный комитет Украины "Ангелы спорта" первым сообщил о смерти 23-летнего спортсмена на своем сайте. На этом сайте размещена информация о спортсменах, погибших в результате российской агрессии.

"Ежедневно приближал победу Украины с оружием в руках, но сам ее не увидит. Всегда улыбчивый и готовый прийти на помощь в любой момент - таким помнят его товарищи в спортивном кругу", - сказано в сообщении.

Бордусь был чемпионом Украины по кикбоксингу WAKO, а также побежал в десятках других турниров.

Сообщается, что он пошел добровольцем в украинскую армию  с первого дня полномасштабной войны в Украине.

Жизнь талантливого кикбоксера оборвалась 11 июня.

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