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Видео ⟩ Водитель зажал в дверях пенсионерку, а потом отругал ее

rus.tvnet.lv
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Автобус в Риге
Автобус в Риге Фото: Ieva Leiniša/LETA

Водитель автобуса Rīgas satiksmes зажал пенсионерку в дверях, а потом отругал ее, сообщает программа Bez Tabu.

После того как водитель зажал даму в дверях, он поспешил их открыть и женщина ударилась спиной о борт.

Даме удалось удержаться на ногах, и в результате инцидента она получила лишь синяки.

Когда женщина подошла к водителю автобуса, чтобы попросить его быть осторожнее, тот отругал ее и заявил, что посадка в автобус осуществляется только через переднюю дверь.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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