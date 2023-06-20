Видео ⟩ Водитель зажал в дверях пенсионерку, а потом отругал ее

Водитель автобуса Rīgas satiksmes зажал пенсионерку в дверях, а потом отругал ее, сообщает программа Bez Tabu.
После того как водитель зажал даму в дверях, он поспешил их открыть и женщина ударилась спиной о борт.
Даме удалось удержаться на ногах, и в результате инцидента она получила лишь синяки.
Когда женщина подошла к водителю автобуса, чтобы попросить его быть осторожнее, тот отругал ее и заявил, что посадка в автобус осуществляется только через переднюю дверь.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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