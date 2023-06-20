Видео ⟩ Водитель зажал в дверях пенсионерку, а потом отругал ее

После того как водитель зажал даму в дверях, он поспешил их открыть и женщина ударилась спиной о борт.

Даме удалось удержаться на ногах, и в результате инцидента она получила лишь синяки.

Когда женщина подошла к водителю автобуса, чтобы попросить его быть осторожнее, тот отругал ее и заявил, что посадка в автобус осуществляется только через переднюю дверь.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu