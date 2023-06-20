Россия вербует "геймеров" для войны в Украине

В рекламе ЧВК "Вагнер" указано, что к операторам дронов предъявляются всего три требования - они должны быть в возрасте от 21 до 35 лет, должны знать компьютер на уровне опытного пользователя и быть в хорошей физической форме.

Отдельно оговаривается, что дополнительным преимуществом будет, если кандидат является "геймером" и имеет опыт работы с авиасимуляторами.

Журналист издания "Верстка" сослался на одно из существующих рекламных объявлений. Рекрутер ЧВК "Вагнер" сообщил, что они ищут операторов для двух типов дронов - "обычных пропеллерных и более серьезных".

Также есть два потенциальных места работы - Украина и Африка.

Вербовщика интересовали только возраст "кандидата", судимость и история болезни. С другой стороны, отсутствие военного опыта, в том числе обязательного, не является проблемой.

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