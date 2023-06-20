"Валмиера", "Рига" и RFS узнали соперников в еврокубках

Действующий чемпион Латвии по футболу "Валмиера" в первом отборочном раунде Лиги чемпионов сыграет с чемпионом Словении "Олимпией" из Любляны.

Первые матчи первого отборочного раунда пройдут 11/12 июля, а ответные - 18/19 июля. Первый матч подопечные Юргиса Калнса проведут на выезде, а ответный - в Валмиере.

Латвийские клубы дважды встречались с "Олимпией". В сезоне-1993/94 рижское "Сконто" в отборочном раунде Лиги чемпионов одержало победу в послематчевой серии пенальти (1:1 после двух матчей, 11:10 по пенальти). В сезоне-2018/19 "Олимпия" победила RFS в первом отборочном раунде Лиги Европы (4:3 по сумме двух встреч).

Также в ходе жеребьёвки выяснилось, что латвийский футбольный клуб RFS в первом отборочном раунде Лиги конференций сыграет с командой "Македония" из города Скопье, а "Рига" встретится с исландским клубом "Викингур".

Первые матчи первого отборочного раунда пройдут 13 июля, а ответные - 20 июля. Победители противостояний выйдут во второй отборочный раунд соревнований, а для проигравших еврокубковый сезон будет завершён.

Место во втором раунде обеспечила ещё одна латвийская команда "Ауда", выигравшая в предыдущем сезоне Кубок Латвии. Жеребьёвка второго отборочного раунда состоится в среду.