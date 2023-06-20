На связь вышел дайвер с пропавшего у "Титаника" подводного судна

"Я хочу поблагодарить всех, кто пытался отправить мне сообщение в WhatsApp. Проводится масштабная поисково-спасательная операция. Реакция и предложения помощи со всего мира действительно поразительны и только показывают настоящую доброту людей в такое время", - написал исследователь из Дублина, который уже в пятый раз погружается на дно в месте крушения "Титаника".

Он добавил, что возможности выхода в интернет на борту субмарины в данный момент сильно ограничены и сейчас необходимы прежде всего для поисково-спасательных работ. Ранее компания Ocean Gate, которая организует подводное путешествие к обломкам легендарного лайнера, сообщила, что использует Starlink Илона Маска для связи с судном. Однако в чем причина сбоя со связью с экипажем, пока неясно.

Ранее сообщалось, что на борту пропавшего у обломков "Титаника" судна находится известный миллиардер.

Крушение "Титаника" произошло чуть больше 111 лет назад - в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года. Лайнер столкнулся с айсбергом, в результате чего получил сильные повреждения и затонул. По разным оценкам, погибло от 1495 до 1635 человек.