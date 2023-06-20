+30 и гроза: синоптики о погоде в среду

Ночью ожидается частично облачная погода, местами возможен кратковременный дождь, а температура воздуха составит +13...+18 градусов.

Днем будет преобладать переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха повысится до +27...+31 градуса, на Курземском побережье - до +19...+23 градуса.

В Риге в течение дня ожидается переменная облачность, возможна гроза. Температура воздуха составит около +30 градусов.

Галерея: Май в Риге