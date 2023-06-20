Разведка РФ заявила о "зачистке" украинских посольств и предложила дипломатам перебраться в Москву

Служба внешней разведки (СВР) России объявила о "масштабных чистках" в украинских дипмиссиях и представительствах госорганов за рубежом и пригласила украинских дипломатов и сотрудников организаций переехать в Москву, где им "будет гарантирована безопасность", сообщает российское пропагандистское агентство "РИА Новости" со ссылкой на пресс-секретарей спецслужбы.
"Обращаемся к сотрудникам украинских дипломатических миссий и представительств силовых структур за рубежом. Если вы чувствуете ответственность за судьбу своей Родины, обеспечение мира и стабильности в Европе, чувствуете давление преступного режима в Киеве, отправляйтесь в Москву, где вам и вашим близким будет гарантирована безопасность", - говорится в сообщении СВР.
В российской разведке утверждают, что цель инициированной Украиной "зачистки" - устранение нелояльных сотрудников.
Украинские власти пока никак не прокомментировали эти заявления.
Как напоминает российское издание "Медуза", после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале прошлого года некоторые украинские официальные лица на оккупированных Россией территориях согласились сотрудничать с оккупационным режимом.
В марте 2022 года в Украине был принят закон, который предусматривает уголовную ответственность за коллаборационизм.
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