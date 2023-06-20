Главное за 20 июня ⟩ Юстине Рейникова убита, эстонская реновация и связь латвийки и Ротенберга

Интересное чтиво:

​"Переезжаешь границу Латвии с Эстонией и сразу понимаешь, что в соседней стране "хрущевки" - отремонтированные и выглядят как конфетка. Не то что у нас", - примерно в таких выражениях многие жители Латвии говорят о нашей северной соседке. Действительно ли в Эстонии так хорошо с реновацией? Или за нарядным фасадом скрываются невидимые нам проблемы? В ситуации разбирался RUS TVNET.

Маэстро Раймонд Паулс в программе 360TV ZIŅneši поделился своими мыслями о политической ситуации в стране.

"Обратного пути нет - все или ничего. Либо мы сформируем правительство 7 октября, либо утром 7 октября я соберу чемоданы и с семьей уеду из Латвии", - сказал Алдис в 2019 году. Следующее утро наступило больше четырех лет спустя, и стоит сказать - если бы Смилтенс уже тогда был у власти, я бы потребовал объявить национальный праздник и выходной.

На этот раз латвийский тревел-блогер Лидия Нижникова (экс-Latvian Sisters) отправилась в Непал и посетила столицу страны Катманду.

В боях против российских войск погиб чемпион Украины по кикбоксингу Максим Бордусь, сообщает УНИАН.