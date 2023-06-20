Главное за 20 июня ⟩ Юстине Рейникова убита, эстонская реновация и связь латвийки и Ротенберга

Вторник, 20 июня, положил конец поискам пропавшей под Резекне семилетней Юстине Рейниковой. К несчастью, девочку нашли мертвой, а неофициальная информация гласит, что по подозрению в убийстве арестованы ее отец и мачеха. Об этом и многом другом, что произошло за уходящий день, рассказывает RUS TVNET.
Новости Латвии:
Семилетняя Юстине Рейникова, пропавшая в Роговке в начале мая, была найдена мертвой с видимыми телесными повреждениями, сообщает Государственная полиция. По неофициальной информации, по подозрению в убийстве задержаны отец и приемная мать девочки.
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