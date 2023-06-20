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Киев: возможностью сдаться ВСУ поинтересовались 20 тысяч россиян

rus.tvnet.lv
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Российская армия
Российская армия Фото: Alex Vog/Shutterstock

Координационный штаб Украины по вопросам военнопленных сообщил, что в рамках украинского проекта "Хочу жить!" о возможности слаться в плен ВСУ поинтересовались уже 20 000 человек из России и оккупированных территорий Украины.

В штабе указали, что в последние два месяца интерес к возможности сдаться в плен был таким же большим, как и в первом полугодии после старта проекта в сентябре 2022 года.

Всего в "Хочу жить!" обратились 20 014 человек, для чего были использованы все каналы связи с проектом: через Telegram, WhatsApp, чат-бот и телефон.

За девять месяцев работы сайт проекта посетили 45 миллионов человек из России и оккупированных территорий Украины, сообщили в Координационном штабе Украины по вопросам военнопленных.

Координационный штаб указал, что интерес к возможности сдаться возрос среди россиян, которым грозит мобилизация. В штабе также пояснили, что рост числа звонков из России связан со скрытой мобилизацией, онлайн-повестками на военную службу и разрешением на изъятие заграничных паспортов у призывников.

Все добровольно сдавшиеся считаются военнопленными.

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