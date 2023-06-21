Медленное контрнаступление Украины. В чем планы воюющих сторон?

Замысел состоит в том, чтобы обескровить наступающие украинские части, сделать так, чтобы по результатам прорыва первой линии обороны у них уже не было достаточно сил и средств на штурм главной, второй линии, где размещается основная часть боевой техники и личного состава.

А на самый худой расклад есть еще одна, третья линия обороны.

На первом этапе операции в Запорожье значительная часть украинской техники была потеряна в результате подрывов на минах Фото: EPA

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Скрыть строительство таких фортификаций, как «линия Суровикина», невозможно. Очевидно, что готовившиеся к крупному наступлению украинские генералы знали о ней и осознавали опасность завязнуть большими силами на первом же рубеже.

Вместо решительного массированного удара, на который уповали многие сочувствующие Украине, командование ВСУ, судя по всему, решило взламывать российскую оборону в Запорожской и части Донецкой областей постепенно.

На первом этапе операции в бой были брошены относительно небольшие силы, но на всем протяжении фронта. Тем самым украинские войска, вероятно, преследуют несколько целей.

Во-первых, пытаются растянуть оборону российской армии и осложнить ее логистику. Сейчас линия фронта такова, что украинские войска находятся как бы внутри условной окружности, а российские — с ее внешней стороны. Такая конфигурация играет на руку ВСУ, которым благодаря короткому логистическому плечу гораздо проще и быстрее совершать маневры, осуществлять доставку боеприпасов и техники на передовую, чем российской армии.