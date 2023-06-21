Британская разведка: Россия продолжает укреплять оборону в Крыму

Британская разведка в среду, 21 июня, опубликовала снимки, на которых видны оборонительные рубежи России в районе города Армянска.
Разведка сообщает, что в последние недели Россия продолжает прилагать значительные усилия для строительства оборонительных рубежей в глубоком тылу, особенно на подступах к оккупированному Крыму.
Сюда входит обширная полоса оборонительных сооружений протяженностью 9 км в 3,5 км к северу от Армянска, на узком сухопутном перешейке, соединяющем Крым с Херсонской областью.
Эти линии обороны тщательно продуманы и подчеркивают опасения российского командования, что украинские силы могут напрямую атаковать Крым.
Россия продолжает рассматривать сохранение контроля над полуостровом как политический приоритет.
Russian Defensive Positions North of Armyansk: Area in Detail. pic.twitter.com/nsCFIuNU67— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 21, 2023
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